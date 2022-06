https://mundo.sputniknews.com/20220615/que-papel-jugo-mexico-en-el-escandalo-de-un-avion-venezolano-con-iranies-al-bordo-1126819837.html

Qué papel jugó México en el escándalo de un avión venezolano con iraníes al bordo

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró que su Gobierno está dispuesto a colaborar con las autoridades argentinas en la investigación sobre avión... 15.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

querétaro

Lo anterior, luego de que se informó que dicha aeronave, detenida en Buenos Aires desde el pasado 13 de junio, habría hecho una parada en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.Kuri-Gonzalez precisó que, de manera oficial, no existe el registro de entrada de ciudadanos iraníes al estado, toda vez que su arribo a Querétaro fue sólo una escala."Por lo que yo he visto, es un vuelo que venía de Europa, que hizo escala aquí y después se fue a Sudamérica, pero nosotros no tenemos ningún tema. Yo no veo riesgo para Querétaro", declaró el mandatario estatal para El Sol de México.Mauricio Kuri aclaró que, hasta el momento, no han recibido ninguna solicitud de información por parte de autoridades federales o internacionales.El pasado 13 de junio un juez argentino ordenó retener en el aeropuerto de Ezeiza un avión Boeing 737-300M de la empresa venezolana Transportes Cargo del Sur (Emtrasur) cuya tripulación estaba conformada por 14 venezolanos y cinco iraníes.Según la versión oficial, el avión aterrizó en Argentina debido a que no consiguió que ninguna empresa les proveyera combustible por miedo a represalias por parte de Estados Unidos, y luego de que Uruguay le negó un aterrizaje previamente programado.La alerta por la presencia de la aeronave se detonó debido a que, hasta enero, el vehículo pertenecía a la empresa Mahan Air, acusada de tener vínculos con Al Quds, fuerza paramilitar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.A esto se suma el hecho de que Argentina indica a Irán por supuestamente financiar al grupo terrorista Hezbollah, acusado de realizar un atentado en la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994.

méxico

querétaro

