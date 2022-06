https://mundo.sputniknews.com/20220609/el-hombre-detras-del-exito-de-rodolfo-hernandez-en-la-campana-presidencial-1126472445.html

El hombre detrás del éxito de Rodolfo Hernández en la campaña por la presidencia de Colombia

El hombre detrás del éxito de Rodolfo Hernández en la campaña por la presidencia de Colombia

Sputnik habló con el argentino Ángel Beccassino, asesor de comunicaciones y estratega político del candidato a la presidencia de Colombia Rodolfo Hernández, a... 09.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-09T01:00+0000

2022-06-09T01:00+0000

2022-06-09T01:01+0000

américa latina

colombia

💬 entrevistas

rodolfo hernández

elecciones presidenciales en colombia (2022)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1126473791_161:244:1380:930_1920x0_80_0_0_61c3a19cb4f3f9916e7680ea0de8d168.jpg

Ángel Beccassino mastica las palabras antes de soltarlas. Y cuando las arroja lo hace de una manera mansa, con dotes de sabio, de que no se le escapa nada. Y con esa voz serena, de narrador, cuenta que un día, por allá en 1986, se le ocurrió fotografíar a una mujer desnuda al frente de la Catedral de Sal de Zipaquirá —42 kilómetros al norte de Bogotá— para emular las condiciones en las que viviría una humanidad sobreviviente a un holocausto nuclear. La locación le gustó por los enormes socavones que en la imagen podían hacer las veces de cavernas para refugiarse"Si hubiera pedido permiso de seguro no me lo hubieran dado. Entonces nos arriesgamos". Beccassino empezó a sacar fotos y en unos minutos llegaron motocicletas de la Policía y todo se volvió un alboroto como si se tratase de un crimen. Al menos así lo vio el entonces obispo de Zipaquirá, que amenazó con excomulgarlo. A Beccassino lo detuvieron junto con la modelo y vino el interrogatorio, las críticas, el escándalo y un juicio penal que duró 10 meses. "Durante ese tiempo me dediqué a escribir y viví en un barco que tenía un amigo en Cartagena. Eso sí, cada semana tenía que reportarme en un juzgado".Beccassino se quedó definitivamente en Colombia. Tenía 38 años y ya había trabajado como periodista cubriendo el conflicto armado en Líbano, como publicista en una fábrica de Renault —hacía evaluaciones y análisis de audiencias para definir el lugar de los nuevos concesionarios de autos—, como integrante de la campaña política de Héctor José Cámpora para la presidencia de Argentina en 1973 y como librero. De hecho, mientras escribía un periódico underground y manejaba una librería llamada Sandía, en la Avenida Libertador de Buenos Aires, se le ocurrió sacar su primer libro: El Sol Quieto.Y una frase de este texto, dedicado a la publicidad y el marketing, lo catapultó y lo puso en el mapa: "Dios está en todas partes. Debe ser una Coca Cola".Sputnik buscó al hoy estratega de la campaña de Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia, para hablar de lo que ha sido un trabajo exitoso, pues en los últimos meses el exalcalde de Bucaramanga (nororiente del país) pasó de ser un desconocido a pelear por el cargo más importante del país con Gustavo Petro, con quien, curiosamente, Beccassino trabajó en 2018 cuando el líder del Pacto Histórico intentó, sin éxito, llegar a la Casa de Nariño.—Usted se define como una persona de pensamiento de centro izquierda. ¿Por qué?—Porque tengo una lectura fuerte con lo social. Y la necesidad de hacer cambios profundos en la distribución de las posibilidades, de la riqueza, o mejor, en el acceso a las posibilidades de tener riqueza. Creo en un equilibrio y en que la gente que está chupando un clavo cuente con oportunidades como los demás.—Entonces, si usted se considera de centro izquierda, ¿cómo terminó en la campaña de un hombre al que el país relaciona con un pensamiento de derecha?—Mirá, a Rodolfo lo han marcado como si fuera un tipo de centro tirando fuertemente a la derecha. Pero yo que lo conozco hace más de 20 años sé que su sensibilidad es totalmente de izquierda. Solo que al mostrar un principio de autoridad, necesario para que las cosas sucedan, la gente se confunde. Te puedo decir que sus prioridades son la izquierda si se habla de resolver los problemas de la mayoría del pueblo.—Rodolfo Hernández se ha dedicado toda su vida a la construcción. Y usted ha explotado eso electoralmente hablando con frases como "hombre de construcción, mentalidad de hacer"...—Siento en Rodolfo una meta de hacer y concretar. Y una urgencia de hacer y de que el tiempo no pase sin que suceda algo. Él viene del hacer y eso lo tiene interiorizado. Que si hay un proceso constante las cosas se logran. Construir ha sido su oficio y ese antecedente marca su psicología.—¿Usted cree que Colombia, la actual Colombia, está preparada para un presidente con autoridad fuerte como lo sería Hernández?—Colombia está esperando que eso ocurra. Y lo está esperando hace mucho tiempo. El país está atrapado en un mar en el que la burocracia misma impide que haya avances. Recuerdo la frase de un amigo, el director de cine Francisco Norden: "El gran problema de Colombia es que hay mucha gente metida en un hoyo y cuando uno trata de salir, el resto tira para que no lo haga". Es una mirada cruel, pero real. Acá hay maquinarias, cuotas y eso impide el desarrollo y la gente quiere que esto termine. Fíjate en las protestas del año pasado que fueron una muestra de lo que te estoy diciendo.—¿Cómo es trabajar con una persona que, en apariencia, no parece dar el brazo a torcer cuando toma una decisión, sin importar que sea o no acertada?—Parto del punto de que yo trabajo con alguien y nunca para alguien. Después viene la relación que tengo con Rodolfo, que es más de amigos por el tiempo que llevamos interactuando (más de 20 años). Y el respeto mutuo. Le digo cuando siento que la está cagando en algo y él me pregunta "entonces cómo lo hago, Ángel". Le doy mi opinión y toma una nueva concepción del tema, llegamos a acuerdos y para adelante.—¿Por qué el discurso sobre acabar la corrupción le ha funcionado tanto a Hernández y no a Gustavo Petro?—Porque Rodolfo dice las cosas francamente, desde la verdad que siente. Y habla como la gente. En el caso de Gustavo, es un gran elaborador de temas, y la gente se pierde en su discurso. En cambio a Rodolfo las personas lo captan y le siguen ese corrientazo de alegría que emana. Y el país tiene una conexión natural con la alegría. Para Gustavo el mundo es trágico, todo es drama y para Rodolfo no, un mundo más real.—Después de los resultados de la primera vuelta, Hernández escogió la cocina de su finca para dar el discurso ganador. ¿Usted estuvo detrás de esta decisión?—Queríamos un contraste. Sabíamos que Gustavo lo haría en un hotel, con tarima, serpentinas y demás, como suele hacerlo la política tradicional. Y nosotros estamos apelando a un discurso de austeridad, de que las cosas deben hacerse sencillas. Por eso cuando hablamos le dije: dónde te sientes cómodo, tranquilo. Me respondió que en su finca y le propuse que lo hiciéramos en la cocina, donde almorzamos. Y ahí se hizo y funcionó. Fue un mensaje de sintonía con la vida real de la mayoría de los colombianos, un mensaje de humildad.—En esta segunda vuelta el voto femenino será decisivo. ¿Cómo ha trabajado con Hernández a propósito de los comentarios desacertados que ha tenido hacia las mujeres?—Acá hay una cosa que hay que decir: Rodolfo, a veces, se enreda con las palabras. Y son los hechos los que realmente hablan. Sabemos que las mujeres son mayoría en el país, que muchas son cabezas de familia y que a muchas no se les paga lo que deberían, incluso por debajo de hombres que tienen los mismos cargos. Rodolfo reconoce que se equivoca porque viene de una cultura machista como la santandereana, pero eso no quiere decir que él lo sea. Fíjate vos: su esposa, Socorro, maneja la empresa, toma las decisiones importantes, manda en muchas cosas. Incluso cuando fue alcalde de Bucaramanga, el 70% de su equipo fueron mujeres. Por eso te digo: los hechos valen más que las palabras. Solo que acá, cualquier error, es usado para destruir.—Hablando de errores, ¿cuál ha sido el control de daños más grande que ha tenido que hacer en esta campaña?—Me toca trabajar con la traición de la memoria. A Rodolfo le pasa mucho. En una entrevista estaba hablando de la frase de Albert Einstein que dice que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Se le escapó el nombre del científico, pensó en la nacionalidad (alemana), se confundió y dijo que era admirador de Adolf Hitler. Y sí, podés decir que qué hombre tan bruto, pero es la historia real. Ha sido complicado tratar de mitigar ese daño porque lo siguen machacando a más no poder.—¿Usted fue el de la idea de que Hernández no asistiera a más debates?—Sí, tuve que ver con esa decisión. Antes de la primera vuelta esos espacios no fueron para debatir y se convirtieron más en una pelea callejera, verbal, ataques los unos contra los otros. Entonces dijimos: no queremos ser parte de ese espectáculo ante el país y le apostamos a contarle a la gente las propuestas, lo que se quiere hacer y evitar los enfrentamientos. Y lo estamos haciendo a través de Facebook Live, a los que les ha ido lo más de bien.—Pero antes habían dicho que sí iban a debates…—La noche del 29 de mayo, cuando se supo que Rodolfo iba a la segunda vuelta, Gustavo empezó a atacarlo, a decir que era un millonario corrupto y un montón de cosas. Entonces cancelé los tres debates que se habían confirmado. El petrismo [seguidores de Gustavo Petro] enfiló su batería para desprestigiar y no quisimos entrar en el juego. Creo que Gustavo veía muy segura su llegada a la presidencia y ahora no le será tan sencillo.—Usted ha dicho muchas veces que el genio de Hernández es algo para potenciar, que no es negativo…—El mal genio de Rodolfo parte de dos cosas: la impaciencia de cambiar las cosas y la certeza de que lo que tiene en la cabeza es lo que es. Mirá, es una persona que ha vivido tranquilo, que podría estar en una playa o en cualquier lugar del mundo, pero se dio cuenta que quiere hacer algo por este país, que no se quiere morir sin intentarlo. Y en ese camino se encuentra con gente que tiene listo el cuchillito afilado y eso lo saca de sus estribos.—¿En qué se va a enfocar la campaña en estos días antes del 19 de junio, cuando será la segunda vuelta?—En mandar un mensaje de unidad. Hay dos proyectos que están en la disputa y ambos tienen puntos que confluyen, otros que no, pero nosotros no estamos chocando con la lectura del país. Mientras que la otra campaña sigue fomentando la división, nosotros pedimos unidad para sacar a Colombia adelante. Se vienen tiempos duros, pues el Gobierno de Iván Duque fue muy malo, y es vital estar juntos para, como decimos en Argentina, remar en dulce de leche durante un tiempo.

https://mundo.sputniknews.com/20220601/por-que-rodolfo-hernandez-logro-llegar-al-balotaje-en-colombia-1126119824.html

https://mundo.sputniknews.com/20220530/petro-y-hernandez-la-prueba-de-que-colombia-pide-un-cambio-1126028098.html

https://mundo.sputniknews.com/20220604/elecciones-en-colombia-el-uribismo-perdio-la-centralidad-politica-del-pais-1126288611.html

https://mundo.sputniknews.com/20220530/por-que-hitler-es-tendencia-en-colombia-despues-de-las-elecciones-1126025337.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

colombia, 💬 entrevistas, rodolfo hernández, elecciones presidenciales en colombia (2022)