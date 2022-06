https://mundo.sputniknews.com/20220610/egan-bernal-continua-pegandole-a-gustavo-petro-en-redes-sociales-1126529696.html

Egan Bernal se mete en la campaña electoral de Colombia y critica a Petro

El ciclista colombiano critica el quehacer diario del candidato de Pacto Histórico a la presidencia de Colombia Gustavo Petro, y también dedica tiempo a pelear... 10.06.2022, Sputnik Mundo

Egan Bernal, ciclista colombiano perteneciente al equipo Ineos Grenadiers y campeón del Tour de Francia 2019, no ocultó sus preferencias políticas durante la campaña presidencial del presente año en su país.El ciclista apoyó públicamente durante la primera vuelta presidencial a Federico Gutiérrez, candidatura de la derecha apoyada por el uribismo.A pesar de que su candidato no logró acceder al balotaje que definirá al próximo presidente constitucional de Colombia el 19 de junio, Bernal —que no ha hecho explícito su apoyo a la candidatura de Hernández— critica de forma continua el accionar de Gustavo Petro y sus seguidores.La última polémica refiere a las dudas planteadas por el senador Jorge Robledo sobre el lugar de nacimiento del líder de la izquierda colombiana. Si bien Petro ha repetido en innumerables ocasiones que no nació en la localidad de Zipaquirá —de la cual es oriundo Bernal—, indicó que el amor por Zipaquirá es una de las cosas que más lo unen a Egan.Además, recordó que él fue uno de los fundadores del barrio en el que vivió el ciclista cuando era pequeño.La no respuesta de PetroEl candidato de Pacto Histórico aseguró no tener rencor con el deportista, a la vez que sostuvo en una entrevista con el medio deportivo español Marca, que no sabe si los tuits de Bernal son propios o hechos por algún community manager, por lo que preferiría no responder de forma directa.A su vez, Petro aclaró su pertenencia a la localidad del departamento de Cundinamarca (centro) cercana a Bogotá, donde se crió y vivió, al igual que Bernal."Egan es de Zipaquirá. Yo me crié en Zipaquirá. No nací ahí, pero me crié. Nosotros hicimos un barrio para familias muy pobres que se llama el Bolívar 83. Me gustó esa época porque era construir un país en chiquito. Era un estudiante flacucho, pero cargaba bultos", concluyó el exalcalde de Bogotá.

