https://mundo.sputniknews.com/20220609/migrar-a-argentina-o-transportar-turistas-los-posibles-destinos-del-avion-presidencial-de-mexico-1126504124.html

Migrar a Argentina o transportar turistas: los posibles destinos del avión presidencial de México

Migrar a Argentina o transportar turistas: los posibles destinos del avión presidencial de México

El Gobierno de Argentina podría comprar el avión presidencial de México o, si no se concreta el acuerdo, podría donarse a las fuerzas armadas para que lo... 09.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-09T16:03+0000

2022-06-09T16:03+0000

2022-06-09T16:03+0000

américa latina

méxico

tren maya

andrés manuel lópez obrador

argentina

gobierno de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1126500901_0:40:1501:884_1920x0_80_0_0_49df74ebb143b9ee8ab065ed29149504.jpg

"Es como el avión presidencial, ya se agotó, por ejemplo, la capacidad de tiempo de vida útil del avión de Argentina, el avión presidencial, entonces les mandamos a decir: ‘Ahí está, llévense el avión nuestro’, además es un gobierno amigo", declaró el mandatario en su conferencia matutina de este 9 de junio."Pero el avión nuestro tiene un avalúo de 110 millones de dólares y ellos reservaron 30 millones de dólares, todavía no descartamos que puedan los 30 en plazos, paguen después el resto", indicó desde Palacio Nacional.También especificó que Argentina podría pagar el resto del monto de compra de la aeronave en especie."Tiene que ser un acuerdo de Estado, incluso entre los bancos, pero sí tenemos nosotros voluntad para venderlo, afortunadamente ya le sacamos el costo por la rifa, eso nos ayudó mucho, pero de todas maneras ahí está", dijo.Estimó que en alrededor de tres meses se concretaría el acuerdo con Argentina sobre la posible adquisición de la nave.O bien, si no se logra un acuerdo con el país sudamericano, el avión se podría entregar a la empresa de las fuerzas armadas a cargo de la infraestructura que en la Península de Yucatán desarrolla la industria turística, como el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum, para viajes de turistas a la zona."Para que lo maneje como parte de la empresa que va a hacerse cargo de los aeropuertos de Tulum, de Chetumal, de Palenque, el Felipe Ángeles y del Tren Maya, y que ellos puedan organizar viajes de estos chárter", detalló."Lo ideal era venderlo pero no hay quien lo compre porque es muy extravagante, muy lujoso, y también no lo podemos rematar, porque imagínense, el Reforma y Claudio", criticó.El avión, calificó fue adquirido por gobiernos anteriores en una actitud faraónica, en negocios que generaban daños patrimoniales al pueblo de México.Si bien reconoció que retenerlo en un hangar de la Ciudad de México genera un gasto millonario, utilizarlo implicaría costos diez veces mayores.Calculó que actualmente la presidencia gasta alrededor de 2 millones de pesos al año en viajes aéreos y viáticos, mientras que el expresidente Enrique Peña Nieto gastó 7 millones de pesos en internet durante su último viaje a Argentina en el avión presidencial.

https://mundo.sputniknews.com/20220520/argentina-y-mexico-candidatos-para-los-brics-1125662684.html

https://mundo.sputniknews.com/20220328/bodas-xv-anos-fiestas-para-esto-se-utilizara-el-avion-presidencial-de-mexico--fotos-1123676268.html

méxico

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, tren maya, andrés manuel lópez obrador, argentina, gobierno de méxico