Bodas, XV años, fiestas: para esto se utilizará el avión presidencial de México | Fotos

Debido a que no se ha podido vender, el avión presidencial que adquirió Felipe Calderón y recibió Enrique Peña Nieto será alquilado para generar ingresos en... 28.03.2022, Sputnik Mundo

"Si alguien quiere porque se va a casar, ¿sí?, ya lo pensó bien y se va a casar y quiere llevar a sus familiares y sus amigos, claro que tienen que ser viajes largos a Cancún mientras está el aeropuerto de Tulum, se quieren casar allá, o XV años o cumpleaños o una empresa que quiere darle un reconocimiento a sus trabajadores por su buen desempeño, pues lo renta para ir a Cancún o a Los Cabos", expresó."Se va a conservar como está para que conozcan cómo es el avión presidencial, es una cosa impresionante, o sea, es muy lujoso, de modo que pues es una experiencia, para todo hay personas", estimó López Obrador y comparó la posibilidad con los viajes turísticos que pagan magnates para conocer el espacio exterior.La empresa a cargo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya resguardará la aeronave, un Boeing 787-8, además de que articulará estos usos de modo que genere beneficios económicos y garantice la cobertura de su mantenimiento, explicó."El avión presidencial se va a entregar a la empresa Olmeca Maya Mexica, así se llama", puntualizó el mandatario durante la conferencia matutina de este lunes 28 de marzo y reconoció que no se ha podido vender por su extravagancia y sus configuraciones detalladas ordenadas por los exmandatarios que lo adquirieron."Se va a entregar el avión para que puedan rentarlo y que se utilice para que no esté sin volar y que pueda tener ingresos su renta para pagar sus gastos y el mantenimiento", detalló López Obrador.La aeronave original cuenta con 240 asientos, pero este modelo adecuado para uso presidencial tiene solamente 80, destacó."Tiene como 10 lugares que son exclusivos, entonces reconvertirlo, volverlo avión comercial de 240 lugares ya no es posible, costaría muchísimo, inclusive hasta técnicamente sería complicado por el material que tiene, entonces por eso ha costado tanto venderlo, no se ha podido y tampoco queremos rematarlo, se tiene que vender a precio de avalúo", describió López Obrador.El avión presidencial se ha convertido en uno de los emblemas del gobierno federal, que impulsó su venta tras asegurar que su estilo lujoso exhibe la opulencia con que se manejaban los expresidentes mexicanos.

