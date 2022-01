https://mundo.sputniknews.com/20220108/colombia-2022-pandemia-elecciones-y-el-final-de-ivan-duque-como-presidente-1120098422.html

Colombia 2022: pandemia, elecciones y el final de Iván Duque como presidente

Los colombianos enfrentan un año electoral en el que elegirán al próximo presidente, senadores y representantes. La izquierda lidera las encuestas de intención... 08.01.2022, Sputnik Mundo

El 2022 en Colombia se inició bajo una avanzada campaña presidencial en la que se mide una extensa baraja de candidatos que tiene por objetivo suceder al actual mandatario, Iván Duque Márquez.Será una campaña presidencial y a Congreso atípica, teniendo en cuenta la situación de violencia que azota diferentes regiones en el país y porque serán las primeras que se hagan en medio de la pandemia del coronavirus, que si bien se enfrenta a través de la vacunación, aún persiste, mientras ómicron, la nueva variante, dispara las cifras de contagio.Por otra parte, Colombia tiene pendientes varias discusiones en materia social y política, como lo es una reforma a la Policía Nacional, una demanda que no es menor si se tiene en cuenta la brutalidad policial que se presenció durante las manifestaciones de 2019, 2020 y 2021.Además, un reciente informe entregado por una relatoría independiente solicitada por la Alcaldía de Bogotá, capital de Colombia, concluyó que lo que hubo en las protestas de septiembre de 2020, desencadenadas por el asesinato del ciudadano Javier Ordóñez a manos de policías y en las que murieron 14 personas, fue una masacre perpetrada por esa institución.Año electoralTras cuatro años en el poder, el presidente, Iván Duque Márquez, deberá entregar el próximo 7 de agosto el poder a quien resulte ganador de las elecciones presidenciales del 29 de mayo. La campaña se inició desde los últimos meses de 2021 y las alianzas se empiezan a cocinar. Sin embargo, algunas ya están bastante definidas.Por un lado, está el candidato de la izquierda Gustavo Petro, quien actualmente lidera la intención de voto en los diversos estudios estadísticos que se realizan en el país. Petro participará en las consultas populares que se realizarán el próximo 13 de marzo, en donde varios partidos y coaliciones elegirán sus candidatos propios.El exalcalde de Bogotá competirá en esa consulta junto con la lideresa ambiental Francia Márquez; el exgobernador del departamento de Nariño (suroccidente) Camilo Romero; la lideresa indígena Arelis Uriana y el pastor cristiano Alfredo Saade. Pero se da por hecho que Petro será el ganador, entre otras cosas, porque es en este segmento donde saca mayor ventaja de sus contrincantes, con resultados que señalan que el 80 % de los ciudadanos votaría por él.También se cuenta la Coalición Centro Esperanza, en donde confluyen varios candidatos de perfil más moderado. Entre ellos están el exgobernador de Antioquia (noroccidente) Sergio Fajardo; el exsenador Juan Manuel Galán; el senador Jorge Robledo; el académico Alejandro Gaviria; el exministro del Interior Juan Fernando Cristo y el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya.En ese sector político la disputa es más reñida, no obstante, uno de los favoritos es Sergio Fajardo, quien ya fue candidato presidencial en 2018, elecciones en las que ocupó el tercer lugar en votación.En los sectores de la derecha se confecciona una alianza de varios exmandatarios del nivel local, como el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char; el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez; el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa; la exgobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro; el senador conservador David Barguil y el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry. Todos conforman el llamado Equipo por Colombia.Allí, a juicio de algunos analistas que han hablado con Sputnik, no hay un candidato fuerte y cualquier aspirante que surja de allí se enfrenta al riesgo de obtener el apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), lo que podría ser contraproducente. Esa podría ser la razón por la que el candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, no ha entrado de manera oficial en esa coalición.Por último, se destaca el exalcalde de la ciudad de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien se ha catapultado en las encuestas y podría convertirse en una real competencia para Gustavo Petro. Hernández es un empresario de 76 años que ha centrado su campaña en transmitir una imagen descomplicada y una estructurada estrategia en redes sociales como TikTok."Será una campaña agresiva y emocional"En diálogo con Sputnik, el analista y estratega político Luis David Duque, especialista en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá, comentó que el desarrollo de la campaña presidencial en Colombia podría "apelar mucho a la emoción".Para el analista, con base en las encuestas de opinión, Petro estará en la segunda vuelta como "candidato seguro" y se podría conformar una figura tradicional en Colombia y la región, en la que una mayoría de aspirantes se juntan para enfrentar al más opcionado. En este caso específico de Colombia sería un "todos contra Petro: toconpé".En ese sentido, el estratega Duque manifiesta que Rodolfo Hernández se ha presentado como un "candidato outsider". "Crece rápidamente en las encuestas y está haciendo un ejercicio digital y mediático que lo ha llevado a un posicionamiento rápido frente al desconocimiento que tenía hace un par de meses. Creo que existe la posibilidad de que se convierta en un candidato real", aseguró Duque.¿El final de Duque y el uribismo?Un hecho que se debe tener en cuenta para leer el año político en Colombia es el final del gobierno del presidente, Iván Duque Márquez, quien llegó catapultado por la popularidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta vez, el uribismo, sector que encarna el exmandatario, tiene al exministro Óscar Iván Zuluaga como candidato presidencial, pero no despega en las encuestas.Por otra parte, el presidente Duque no ha logrado durante su mandato tener fortaleza en su imagen frente a los colombianos y su desaprobación ha sido alta históricamente. La más reciente encuesta de Invamer arroja que solo un 22% de la población aprueba su gestión.La aprobación de la presidencia de Duque tuvo su punto más alto, de acuerdo con los datos de varias encuestadoras como Cifras & Conceptos, Invamer o Guarumo, en los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, ese fue un fenómeno que se presentó en varios mandatarios locales, en la región o el mundo y pudo tener relación directa con la incertidumbre que hubo con el brote de COVID.19.La posibilidad de que un candidato contrario al uribismo pueda llegar a la Casa de Nariño sería un hito histórico, pues el exmandatario ha influido con fuerza en las elecciones presidenciales colombianas desde que ganó por primera vez en 2002.

