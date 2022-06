https://mundo.sputniknews.com/20220601/por-que-rodolfo-hernandez-logro-llegar-al-balotaje-en-colombia-1126119824.html

¿Por qué Rodolfo Hernández logró llegar al balotaje en Colombia?

"Estoy repartiendo volantes, somos los voluntariados del señor ingeniero Rodolfo Hernández, y tenemos muchas aspiraciones porque él sí nos puede sacar de la crisis en la que estamos nosotros", dice José Ferney Chávez parado sobre la carrera séptima de Bogotá. Lleva gorra, camiseta y volantes del candidato presidencial que llegó segundo en la primera vuelta presidencial del 29 de mayo con 28,15% de los votos, e irá a segunda vuelta el próximo 19 de junio.Son varios como él en una tarde nublada de la capital colombiana, que reparten materiales electorales de cara al balotaje en el que Hernández se enfrentará a Gustavo Petro, quien resultó primero en la votación, con 40,23% de los votos. Es la primera vez que Chávez participa de una campaña: "Iba una vez por la calle, me encontré a un dirigente y me invitó a unirme a la campaña", cuenta.Hernández, exalcalde de Bucaramanga, quien a principio de año no era conocido en todo el país, tuvo un ascenso veloz durante los últimos dos meses: el 22 de marzo medía 11% en las encuestas; a fin de abril, 13%; a mitad de mayo alcanzaba 19%; hasta llegar segundo lugar el domingo 29. Detrás de Hernández, quedó Federico Gutiérrez, relacionado al uribismo, con 23,91% de los votos, y en un lejano cuarto lugar con 4,20% se encontró Sergio Fajardo que intentó construir una propuesta en el centro político.Ese centro fue ocupado por Hernández: "El país está muy polarizado, tan polarizado que ya los partidos se están definiendo entre extrema izquierda y ultraderecha, y el señor Rodolfo es una parte moderada, más hacia el centro", explica Chávez con entusiasmo ante lo que cree será una victoria de Hernández.Golpes, uribismo e izquierdaHernández realizó una campaña centrada en actividades de cercanía con las personas, antes que actos de masas como Petro, utilizó con fuerza las redes sociales y no participó de los debates con los otros candidatos. Desplegó así un repertorio de outsider, de quien ingresa a la arena política buscando romper con lo tradicional, tanto en formas como en contenidos.El ahora candidato al balotaje ya había protagonizado escenas que luego se viralizaron, como haber abofeteado a un concejal, amenazado a un arquitecto —"jueputa, le pego su tiro malparido", le dijo—, y señalado en una entrevista ser "seguidor de un gran pensador alemán, Adolfo Hitler", disculpándose luego por haberse "equivocado"."Aquí en Colombia todo se toma muy folclóricamente, de todas maneras es una manera de reacción del ser humano, es lo que se viene a definir acá en Colombia como lo que es carácter", responde Chávez al ser preguntado acerca de esos videos, en particular por la bofetada. "De pronto de una manera brusca, se salió de casillas, pero eso acá en Colombia es muy normal", agrega.Chávez tampoco observa con preocupación el hecho de que el excandidato Gutiérrez, así como dirigentes de primer orden del uribismo, como la senadora María Fernanda Cabal o Paloma Valencia le hayan dado su apoyo a Hernández.Para quien es ahora parte de la campaña de Hernández, el problema, antes que el uribismo que califica como derrotado, es Petro: "El temor aquí en Colombia es la izquierda, y cómo usted puede darse cuenta la ideología de Petro es la izquierda, se supone que es de izquierda, pero ahora dijeron que no, que es la centro-izquierda, o sea uno no sabe si es de aquí o es de allá, pero de todas maneras izquierda es izquierda y las preocupaciones es que de pronto se vean afectadas ciertas clases del país, o como el temor de lo que sucedió en Venezuela."La necesidad de cambioHernández expresa una demanda de cambio en el país, al igual que Petro. La votación de ambos en la primera vuelta alcanzó casi 70%, lo que significa, en simultáneo, una derrota del uribismo, el establecimiento político, sus partidos tradicionales. Al respecto, Carolina Tejada, del Semanario Voz, explica cómo Hernández se enmarca en esa compleja demanda de cambio."Hay una sensación política en el país de cambiar la misma lógica política que ha gobernado durante años, esa lógica política que se traduce en un uribismo si se quiere arcaico, terrateniente, que ha gobernado en los últimos años, y la gente de una u otra manera ha manifestado la necesidad de un cambio de sistema, pero esa angustia de cambio de sistema ha estado permeada por la interpretación de qué es lo que se quiere y para dónde ir", justifica.El discurso de Hernández guarda, a su vez, elementos de lo conocido: "Si uno lo analiza en la actualidad y comparado con el discurso que generaba Uribe en su momento, el discurso del que se va a amarrar los pantalones, el que va a venir a organizar la casa, el que viene a darle orden a las cosas con mano dura, más o menos era el discurso de Uribe en su momento, hoy este personaje, con un discurso muy similar, muy desde un discurso machista, pues ha querido también ganar una opinión popular en el país, tal como lo hizo el mismo Uribe en su momento".La segunda vueltaLas semanas que quedan antes del balotaje serán de una campaña intensa entre los dos candidatos que bajo la bandera del cambio proponen proyectos diferentes. Por un lado, Petro, al frente del Pacto Histórico, lleva adelante un discurso progresista, de construcción de paz, justicia social, transición energética, el horizonte de lo que ha denominado una "Colombia potencia mundial de la vida".Por el otro, Hernández centró hasta ahora su discurso exclusivamente en la lucha contra la corrupción, sin abordar con mayor profundidad otras cuestiones. Ahora, enfrentado a Petro de cara a la segunda vuelta el candidato seguramente deberá abordar más temas con mayor precisión. El respaldo recibido por parte del uribismo obligó, a su vez, al candidato a dar cuenta de algunas de sus propuestas de cara a demarcarse de sus aliados incómodos que pueden restarle votos."No coman cuento, aquí les dejo 20 diferencias que tengo con el uribismo", escribió en su cuenta de Twitter. Allí planteó, por ejemplo, dejar atrás políticas neoliberales, implementar el acuerdo de paz firmado en el 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y negociar con el Ejército de Liberación Nacional, restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, aprobar el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, oponerse al fracking y uso de glifosato, o bajar el IVA a 10%.Tal vez haya un debate entre ambos candidatos en caso de que Hernández acuda a la cita. Sería una oportunidad para muchos de poder escuchar las propuestas de quien podría ser presidente de Colombia en caso de imponerse en el balotaje y de quien se sabe muy poco. Mientras, Hernández seguramente seguirá con la estrategia de campaña cara a cara, uso de redes sociales, y un discurso por momentos provocador, políticamente incorrecto, que ha demostrado lograr acercar a numerosas personas.

