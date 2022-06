https://mundo.sputniknews.com/20220607/el-canciller-mexicano-plantea-que-ningun-pais-tiene-derecho-a-imponer-a-otro-como-gobernarse-1126391729.html

El canciller mexicano plantea que ningún país tiene derecho a imponer a otro cómo gobernarse

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La postura del Gobierno mexicano que llevó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a la decisión de no asistir a la Cumbre de... 07.06.2022, Sputnik Mundo

Acerca de la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la lista de países invitados, el jefe de la diplomacia mexicana pidió revisar la historia de la cumbres, como la celebrada en Panamá en 2015 donde estuvieron los expresidentes de EEUU y Cuba, Barack Obama (2009-2017) y Raúl Castro (2008-2018).Sobre la postura de la Casa Blanca que sostiene que se decidió no invitar a países donde considera que gobiernan "dictaduras", recordó que todos los países invitados han votado en contra del embargo económico impuesto a Cuba desde los años 1960.El canciller sostuvo que la posición de México con respecto a Cuba data desde 1962: "No hay nada nuevo (…), respecto al bloqueo a Cuba, sorpresa no hay, es más bien consistencia".Indicó también que el objetivo de la política estadounidense hacia la isla caribeña es el cambio de régimen político."El cálculo final es bloquear a Cuba para que el pueblo se levante y cambie al Gobierno. Simplemente México nunca ha estado de acuerdo con eso, todos los países estamos en contra [del embargo económico] menos EEUU", puntualizó. Relación con EEUU y migraciónEl diplomático dijo que la relación entre ambos países norteamericanos es buena, y prueba de ello es la visita que López Obrador hará en julio próximo a Washington junto con su esposa.El viaje propuesto por México después del rechazo a la invitación a la Cumbre "da cuenta de que las relación es bastante cercana", afirmó Ebrard.Uno de los temas centrales en Los Ángeles será la propuesta mexicana de atender las causas de la migración: la pobreza y la violencia del crimen organizado.Recordó que México exporta su modelo de programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro para otorgar becas de aprendices de talleres, y Sembrando Vida para cultivar árboles frutales y maderables.Detalló un presupuesto de unos 100 millones de dólares anuales —que podría incrementarse este año—, con el cual México subsidia 20.000 empleos en El Salvador; 40.000 en Honduras; otros 20.000 en Guatemala; 2.000 en Belice; y 5.000 en Cuba.Comparó enseguida el poderío económico dispar de ambos socios comerciales norteamericanos, para estimar la ayuda estadounidense esperada como asistencia internacional, destinada a contener los flujos migratorios.Anticipó también que el Gobierno de México también dará un nuevo paso al exportar su modelo de asistencia social a la comunidad mexicana en EEUU, que tiene muchas "necesidades de carácter social".Luego de un censo para establecer la población beneficiaria adelantó que el gasto público destinado sería en el comienzo de entre 60 y 100 millones de pesos (entre tres y cinco millones de dólares), y que esa ayuda irá creciendo con su implementación.

