https://mundo.sputniknews.com/20220606/el-gobierno-de-cuba-cree-que-la-cumbre-de-las-americas-aisla-a-eeuu-1126340244.html

El Gobierno de Cuba cree que la Cumbre de las Américas aísla a EEUU

El Gobierno de Cuba cree que la Cumbre de las Américas aísla a EEUU

LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó como un fracaso la IX Cumbre de las Américas, que sesiona desde en la ciudad... 06.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-06T17:43+0000

2022-06-06T17:43+0000

2022-06-06T17:43+0000

américa latina

cuba

cumbre de las américas

bruno rodríguez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108853/23/1088532388_0:0:2515:1415_1920x0_80_0_0_25261bdedd7d8140a313292da5cc8efb.jpg

"Presidente [Miguel] Díaz-Canel anunció no participaría en Cumbre de Los Ángeles. Era firme decisión de Cuba si TODOS no recibían invitación en pie de igualdad. El evento ya es un fracaso neoliberal y monroista que aísla y desconecta a EEUU de Nuestra América. Se conocen presiones y chantajes", escribió el ministro cubano de Relaciones Exteriores en su cuenta en Twitter.Por su parte, el Gobierno de la isla emitió una declaración donde rechaza las maniobras de exclusión de Washington por formar parte "del esfuerzo por aplicar la Doctrina Monroe y promover la exclusión como arma de división, en función de claros intereses políticos, electorales y de dominación"."No se puede hablar de Las Américas sin abarcar a todos los países que integran el hemisferio. Lo que nuestra región reclama es cooperación, no exclusión; solidaridad, no mezquindad, respeto, no arrogancia, soberanía y libre determinación, no subordinación", subraya la nota.El documento critica la decisión del Gobierno de EEUU, en su condición de país anfitrión, de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua del Cumbre, y de negarse a atender los "justos reclamos de numerosos gobiernos para que cambiara esa posición discriminatoria e inaceptable"."No existe una sola razón que justifique la antidemocrática y arbitraria exclusión de país alguno del hemisferio de esa cita continental. Es algo que las naciones de América Latina y el Caribe advirtieron desde la VI Cumbre celebrada en Cartagena de Indias, en 2012", subraya el documento divulgado en el sitio web de la Cancillería.De acuerdo al texto, el Gobierno de Cuba acusó a la Casa Blanca de impedir que en la Cumbre se escuchen "verdades incómodas", y su empeño en evitar que la reunión delibere sobre los temas más urgentes y complejos del hemisferio.También denunció las intensas gestiones de alto nivel llevadas a cabo por EEUU con gobiernos de la región, para contener la intención de muchos de ausentarse del evento si no se invitara a todos."Estas incluyeron presiones inmorales, chantajes, amenazas y sucias maniobras de engaño. Son prácticas habituales del imperialismo que reflejan su desprecio tradicional hacia nuestros países. Merecen el más enérgico rechazo", añade la declaración.A su vez, expresó el respeto y agradecimiento de Cuba a "la digna, valiente y legítima posición de numerosos gobiernos en defensa de la participación de todos, en igualdad de condiciones".Reitera, además, la voluntad de Cuba en respaldar los esfuerzos por fomentar la integración basada en la convivencia civilizada, la paz, el respeto a la diversidad y la solidaridad en todo el hemisferio.

https://mundo.sputniknews.com/20220606/eeuu-confirma-que-no-invitara-a-cuba-nicaragua-ni-venezuela-a-la-cumbre-de-las-americas-1126332206.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, cumbre de las américas, bruno rodríguez