https://mundo.sputniknews.com/20220607/migracion-y-banco-interamericano-de-desarrollo-los-temas-de-la-cumbre-de-las-americas-1126364413.html

Migración y Banco Interamericano de Desarrollo: los temas de la Cumbre de las Américas

Migración y Banco Interamericano de Desarrollo: los temas de la Cumbre de las Américas

En medio de críticas a Estados Unidos por no haber invitado a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, la Cumbre de las Américas se desarrolla con dos ejes temáticos... 07.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-07T03:02+0000

2022-06-07T03:02+0000

2022-06-07T03:02+0000

américa latina

cumbre de las américas

eeuu

joe biden

centroamérica

banco interamericano de desarrollo (bid)

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1125698375_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_52d226be9de11201461332aae6d36bac.jpg

Los flujos migratorios provenientes de Centroamérica preocupan cada vez más a Washington. Por ello, implementar acuerdos y soluciones al arribo masivo de desplazados será una de las prioridades temáticas durante este encuentro diplomático que comenzó el 6 de junio y concluirá el 10 en la ciudad de Los Ángeles. De acuerdo con información del diario español El País, la Administración de Joe Biden prepara una Declaración de Los Ángeles, la cual supuestamente será apoyada por todos los países de la región, incluido México. Las fuentes consultadas por el medio indicaron que al Gobierno estadounidense no le importa mucho que algunos jefes de Estado hayan decidido no asistir personalmente: de cualquier modo, dijeron, la Cumbre de las Américas derivará en acuerdos importantes para todos sus países miembros. La supuesta solución migratoria que Estados Unidos desea alcanzar consiste en brindar apoyo económicos a las naciones que han sido afectadas por la migración irregular, en particular la zona centroamericana y México. Además, Biden "propondrá una ambiciosa reforma del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para abordar mejor los retos de desarrollo de la región", según informó uno de los funcionarios relacionados con la Cumbre. "Dado que el sector privado tiene un papel fundamental, Estados Unidos también tratará de obtener una participación en el capital de IDB-Invest, la rama de préstamos al sector privado del banco, para apoyar el despliegue de capital privado y ayudar a dirigirlo allí donde tenga mayor impacto", añadió.

https://mundo.sputniknews.com/20220606/estas-son-las-grandes-ausencias-de-la-cumbre-de-las-americas-1126356647.html

https://mundo.sputniknews.com/20220607/quien-es-el-senador-de-eeuu-que-critico-a-amlo-por-apoyar-dictadores-1126361055.html

eeuu

centroamérica

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cumbre de las américas, eeuu, joe biden, centroamérica, banco interamericano de desarrollo (bid), méxico