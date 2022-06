https://mundo.sputniknews.com/20220604/que-busca-la-derecha-chilena-con-su-tercera-via-para-aprobar-la-nueva-constitucion--1126287472.html

¿Qué busca la derecha chilena con su 'tercera vía' para aprobar la nueva constitución?

"El camino que ha trazado soberanamente nuestro país es de un plebiscito que abre un proceso constituyente, y que se cierra este año con el plebiscito de salida, con la opción Apruebo o Rechazo", manifestó la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en un punto de prensa desde la sede del Ejecutivo.En el plebiscito del 25 de octubre de 2020, que abrió el proceso constituyente chileno al triunfar el la opción "Apruebo una nueva Constitución" con el 78% de las preferencias, también se preguntaba a los ciudadanos chilenos qué órgano sería el encargado de redactar la nueva carta magna.Ante la pregunta, el 79% de los votantes (5.653.542 de votos) optó por una Convención Constituyente, elegida totalmente por la ciudadanía. Mientras que la Convención Mixta Constitucional, la cual sería 50% de parlamentarios en ejercicio y 50% de asambleístas elegidos en urnas, alcanzó el 21% (1.502.726).Tras casi un año de intenso trabajo al interior del órgano constituyente, la Convención se prepara para entregar la propuesta de nueva constitución, la cual será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre con dos opciones: apruebo o rechazo. Sin embargo, durante las últimas semanas un grupo de parlamentarios ligados a los sectores más conservadores buscan instalar una "tercera vía".La tercera víaFueron los presidentes de Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Evópoli, ligados a los sectores más conservadores del país y que formaron parte de la coalición de gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), quienes le enviaron una carta al presidente Gabriel Boric declarando su compromiso con el cambio constitucional y reafirmando su disposición para trabajar en conjunto un curso de acción para concretar ese cambio en el evento que el borrador ofrecido por la Convención Constitucional no sea aprobado.Ante esto, agregan que "junto con adherir a dicho compromiso, manifestamos nuestra esperanza en que abrace la oportunidad de construir un gran acuerdo nacional".Asimismo, la carta señala que "uno de los mayores errores de la Convención Constitucional fue haber desperdiciado el momento de lograr acuerdos más allá de las fronteras de solo un sector".Ana María Gutiérrez Ibacache, magíster en Análisis Político de la Universidad Complutense de Madrid y académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana, comentó a Sputnik que "la estrategia principal de la derecha durante todo el proceso constituyente ha sido boicotear la Convención Constitucional, dado que su postura siempre ha sido el rechazo, tanto en el plebiscito de entrada como en el de salida".En esa misma línea, Gutiérrez explicó que esta arremetida de los sectores conservadores que buscan instalar una tercera alternativa en el plebiscito del próximo 4 de septiembre es "otro intento desesperado por frenar el proceso constituyente. Desde que todo comenzó en el 2020, ese ha sido el objetivo del sector que representa los intereses de la élite económica chilena"."Un invento comunicacional"Sputnik conversó con la cientista política y experta en comunicación política Francisca Quiroga sobre la instalación de esta tercera vía y que ha sido ampliamente difundida por los medios de comunicación chilenos.Señaló además que quienes instalaron esta tercera opción "son las personas que perdieron, que no quieren un cambio, que se sienten cómodos y cómodas con los privilegios y este modelo económico y todo lo que les permita asegurar esta Constitución del 80".En esa línea, la cientista política acusó a los jefes de partidos que enviaron la carta al presidente Gabriel Boric de "hipócritas y falta de coraje" al inventar una idea como la tercera vía, puesto que no existe en términos políticos institucionales en Chile."Cuando se hizo el plebiscito de entrada se preguntó por el mecanismo y por quiénes iban a redactar, una amplia mayoría dijo que queremos una convención constitucional y no una mixta que significaba involucrar a la clase política, en este caso el Parlamento", finalizó la experta en comunicación política.La académica Ana María Gutiérrez, explicó a Sputnik que la estrategia que han levantado los sectores conservadores se debe al miedo de perder los privilegios que les garantiza la Constitución de 1980.

