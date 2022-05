https://mundo.sputniknews.com/20220526/las-afp-lanzan-una-ofensiva-contra-la-constituyente-chilena-y-el-borrador-de-la-nueva-constitucion-1125859320.html

Las AFP lanzan una ofensiva contra la Constituyente chilena y el borrador de la nueva constituci贸n

Las AFP lanzan una ofensiva contra la Constituyente chilena y el borrador de la nueva constitución

Diputados chilenos denuncian que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han lanzado una campaña de desinformación en contra de lo aprobado en materia...

Fue a trav茅s de una carta enviada a sus afiliados que la AFP Cuprum critic贸 el borrador de nueva constituci贸n emanado por la Convenci贸n Constitucional. La administradora se quej贸 ante sus afiliados y asegur贸 que el texto no reconocer铆a los "anhelos de las personas".La misiva firmada por el gerente general de Cuprum, Mart铆n Mujica, se帽ala que "el pleno volvi贸 a rechazar las indicaciones que buscaban explicitar la inexpropiabilidad de los fondos previsionales y asegurar su heredabilidad. Seg煤n los 煤ltimos estudios que hemos realizado, 8 de cada 10 chilenos quieren que el derecho a propiedad sobre sus fondos est茅 consagrado en la Constituci贸n, mientras que la mayor铆a aspira a que se proh铆ba expl铆citamente la estatizaci贸n o nacionalizaci贸n de dichos fondos".El diputado Luis Cuello, integrante de la Comisi贸n de Trabajo y Seguridad Social de la C谩mara de Diputadas y Diputados, se帽al贸 a Sputnik que "esta carta expresa sin duda un juicio pol铆tico, una opini贸n pol铆tica del gerente general y de la empresa, que adem谩s hace uso y abuso de la base de datos que tiene la AFP".El diputado, que realiz贸 una denuncia ante la Superintendencia de Pensiones por la carta enviada por Cuprum, explic贸 a Sputnik que las AFP tienen una regulaci贸n que les impide entrometerse en contingencia pol铆tica, porque adem谩s "ellos tienen un monopolio, las AFP tienen el monopolio de la previsi贸n social y por lo tanto esa regulaci贸n ha sido vulnerada un sinn煤mero de oportunidades".El convencional Nicol谩s N煤帽ez se帽al贸 que "las personas que han sido afectadas por este tipo de correo tienen siempre la opci贸n de acudir a la Superintendencia respectiva, hacer los reclamos y denuncias porque est谩n siendo de cierta forma hostigados con esta informaci贸n falsa"."Dicho sea de paso, que tiene por objeto solamente defender los intereses que estamos tocando de estos peque帽os grupos que tienen secuestrado el sistema de Seguridad Social en Chile por tanto tiempo", finaliz贸 Nu帽ez.A pesar de que las AFP est谩n impedidas de realizar juicios pol铆ticos, m谩s a煤n utilizando bases de datos de sus afiliados, el caso de Cuprum no es el 煤nico."Yo quiero elegir": la campa帽a comunicacional de la Asociaci贸n de las AFPOtra denuncia que fue interpuesta a la Superintendencia de Pensiones tiene que ver con la campa帽a denominada "Yo quiero elegir" desplegada por la Asociaci贸n de las AFP."Es una campa帽a que tiene que ver con un cuestionamiento al trabajo de la Convenci贸n. Una reivindicaci贸n de car谩cter pol铆tica de la AFP que busca sobrevivir en el actual contexto de cambio constitucional", se帽al贸 el diputado Cuello a Sputnik.Adem谩s, el parlamentario tambi茅n denunci贸 a la AFP Habitat por un programa radial que se env铆a a los afiliados de la AFP, donde se hacen juicios de valor, como, por ejemplo, que "el borrador de nueva constituci贸n genera temor e incertidumbre respecto del futuro".Nicol谩s N煤帽ez se帽al贸 que en "la Convenci贸n Constitucional estamos haciendo las cosas bien, mejor que cualquier encuesta, m谩s veros铆mil incluso es ver c贸mo el sistema de AFP en particular env铆a correos y paga publicidad en televisi贸n abierta porque saben que estamos tocando los intereses de una 茅lite pol铆tica en Chile que ha gobernado por a帽os".Agreg贸 que "ese es un veros铆mil indicador de que la Convenci贸n est谩 haciendo su trabajo bien en cuanto a la redistribuci贸n del poder y, al mismo tiempo, en la forma en la que se organiza el Estado y en la forma en que se garantizan los derechos".驴Cu谩l fue el sistema aprobado por la Convenci贸n?El sistema de pensiones aprobado por la Convenci贸n ingres贸 v铆a Iniciativa Popular de Norma y fue elaborado por la Coordinadora Nacional NO+AFP. En primera instancia, la propuesta fue deliberada en la Comisi贸n de Derechos Fundamentales, donde se le hicieron modificaciones antes de ser sometida a votaci贸n en el pleno del 贸rgano.La norma fue deliberada en general y luego en particular por el pleno del 贸rgano y obtuvo como m铆nimo 103 votos, es decir el cu贸rum de dos tercios necesarios para ser aprobada. El art铆culo que est谩 en el borrador de nueva constituci贸n se帽ala lo siguiente:驴C贸mo podr铆a influir la campa帽a de las AFP en el plebiscito de salida?El pr贸ximo 4 de septiembre Chile decidir谩 a trav茅s de un plebiscito si aprueba o rechaza la propuesta de nueva constituci贸n emanada por la Convenci贸n. Dicha votaci贸n ser谩 de car谩cter obligatorio para la poblaci贸n mayor de 18 a帽os y voluntaria para adolescentes de 16 y 17 a帽os.Al respecto de c贸mo podr铆a influir esta campa帽a lanzada por las AFP en contra del proceso constituyente, el diputado Cuello se帽al贸 que "si uno lo lee de varias perspectivas, esta verdadera campa帽a de desinformaci贸n, de enga帽os, de infamia en relaci贸n al proceso constituyente, tambi茅n tiene que ver con es un signo de separaci贸n de los grandes grupos econ贸micos que durante tantas d茅cadas han lucrado con los derechos sociales gracias a una Constituci贸n que est谩 dise帽ada en funci贸n de sus propios intereses".Finalmente, el diputado enfatiz贸 que "hay segmentos de la poblaci贸n que pueden estar expuestos a estos esfuerzos de desinformaci贸n y por lo tanto lo que corresponde es que reaccionemos, que lo denunciemos, que lo pongamos sobre la mesa y, sobre todo, que esta informaci贸n sea neutralizada y detenida".

