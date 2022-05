https://mundo.sputniknews.com/20220530/derecha-chilena-acusa-al-gobierno-de-intervencionismo-en-el-plebiscito-constituyente-1126023174.html

Derecha chilena acusa al Gobierno de intervencionismo en el plebiscito constituyente

Derecha chilena acusa al Gobierno de intervencionismo en el plebiscito constituyente

SANTIAGO (Sputnik) — Los líderes de los partidos de derecha y centroderecha de Chile acudieron a la Contraloría General de la República para denunciar que la... 30.05.2022, Sputnik Mundo

Los líderes de la derecha criticaron en particular la iniciativa gubernamental llamada Hagamos Historia, que entrega información del plebiscito a través de videos, anuncios, redes sociales y una página web, y además relata la historia de cómo fueron redactadas las antiguas constituciones que ha tenido Chile.La oposición asegura que el tono, y también la manera de presentar el contenido, estaría destinada a favorecer la opción de aprobar la propuesta redactada por la Convención Constitucional, saliéndose de los márgenes de la imparcialidad."El intervencionismo a favor del Apruebo es descarado, le quiero decir al presidente Boric que es mala idea jugar con la inteligencia de los chilenos, pues todos entendemos lo que se está tratando de hacer con esta campaña, que claramente es una campaña política y no informativa", afirmó en la misma conferencia del senador del Partido Republicano (ultraderecha) Rojo Edwards.La denuncia se fundamenta en un instructivo entregado por Contraloría al Ejecutivo en abril, donde se estableció que el Gobierno no puede utilizar medios institucionales para favorecer o perjudicar alguna de las opciones plebiscitadas, y que la única comunicación oficial permitida será aquella que llame a participar en el proceso, o para dar a conocer lo que implica votar por cada opción.El 4 de julio la Convención Constitucional entregará a la ciudadanía su propuesta de Constitución ya terminada, y el 4 de septiembre se realizará un plebiscito nacional con dos opciones: Apruebo o Rechazo.De ganar el Apruebo, comenzará a regir el nuevo texto, y si se impone el Rechazo, se mantendrá la actual carta magna redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

