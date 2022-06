https://mundo.sputniknews.com/20220603/the-washington-post-china-procura-ayudar-a-rusia-sin-violar-las-sanciones-de-occidente--1126228224.html

'The Washington Post': China procura ayudar a Rusia sin violar las sanciones de Occidente

'The Washington Post': China procura ayudar a Rusia sin violar las sanciones de Occidente

WASHINGTON POST (Sputnik) — Las autoridades de China tratan de ampliar la ayuda a Rusia sin entrar en conflicto con las sanciones occidentales, escribe 'The... 03.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-03T04:19+0000

2022-06-03T04:19+0000

2022-06-03T04:19+0000

internacional

eeuu

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

rusia

europa

china

asia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108367/74/1083677462_0:0:5000:2813_1920x0_80_0_0_8c2edbf831329754f6dd7cd36c3c3655.jpg

"Moscú ha presionado en al menos dos ocasiones a Pekín para que le ofrezca nuevas formas de apoyo económico, intercambios que un funcionario chino describió como tensos", señala el diario en un artículo publicado el 2 de junio.Fuentes con conocimiento del asunto rehusaron dar detalles, pero un funcionario mencionó que Rusia había solicitado entre otras cosas que se mantengan los compromisos comerciales previos a su operación militar en Ucrania el 24 de febrero, así como el apoyo financiero y tecnológico que hoy está sujeto a las sanciones de Estados Unidos y otros países. Rusia no ha pedido "armas ni municiones", aseguran estas fuentes que han declinado especificar si ha solicitado tecnologías de doble uso."El problema no es quién ayudará a Rusia a evadir las sanciones, sino que los intercambios económicos y comerciales normales entre China y Rusia han sufrido daños innecesarios", señaló. Todas las partes, según el diplomático, salen perdiendo con las restricciones que han empeorado "la de por sí difícil situación económica mundial".Fuentes consultadas por The Washington Post indican que "China está en un aprieto tratando de ayudar a su socio estratégico más importante" y que "el presidente Xi Jinping ha encargado a sus asesores más cercanos que encuentren formas de ayudar financieramente a Rusia pero sin violar las sanciones".Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión de Kiev.Durante la operación militar especial, varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT —plataforma que conecta el sistema financiero internacional— el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.Las sanciones contra Moscú ocasionaron a nivel mundial el alza de los precios del petróleo, gas y fertilizantes.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

https://mundo.sputniknews.com/20220603/embajador-ruso-en-eeuu-las-nuevas-sanciones-a-rusia-amenazan-la-seguridad-alimentaria-1126227912.html

eeuu

china

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, rusia, europa, china, asia