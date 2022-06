https://mundo.sputniknews.com/20220603/embajador-ruso-en-eeuu-las-nuevas-sanciones-a-rusia-amenazan-la-seguridad-alimentaria-1126227912.html

Embajador ruso en EEUU: las nuevas sanciones a Rusia amenazan la seguridad alimentaria

WASHINGTON (Sputnik) — Las nuevas sanciones antirrusas de Occidente amenazan las cadenas de suministros y afectarán la seguridad alimentaria, declaró el... 03.06.2022

El embajador se mostró seguro de que las "fluctuaciones" económicas puedan afectar al propio EEUU, donde la escasez de ciertos alimentos se agrava cada vez más.Calificó las nuevas sanciones de una nueva confirmación de la histeria rusófoba de Washington en sus intentos de responsabilizar a Rusia de los problemas económicos globales, incluido el aumento de los precios de combustible.Al mismo tiempo, el diplomático ruso subrayó que su país estará listo para pagar su deuda pública a tiempo a pesar de las restricciones y prohibiciones."Los intentos de bloquear la capacidad de Rusia de realizar pagos no quedarán desatendidos por los inversores serios, pero socavarán la confianza en el propio EEUU", afirmó el embajador.Este 2 de junio, la presidencia francesa en el Consejo de la Unión Europea (UE) informó que el Comité de Representantes Permanentes de la UE (Coreper) aprobó, basándose en las conclusiones del Consejo Europeo de los días 30 y 31 de mayo, el sexto paquete de sanciones contra Rusia.En particular, ese paquete incluye la prohibición de importar petróleo ruso por vía marítima que, combinada con las decisiones adoptadas por Alemania y Polonia, reducirán las importaciones de crudo ruso en un 92% para finales de año. Entre otras restricciones figuran la prestación de servicios al sector de los hidrocarburos ruso.A la vez las sanciones no afectarán, por ahora, los suministros de petróleo por el oleoducto Druzhba.También las sanciones afectan a 17 personas, 16 entidades, siete buques, incluidos dos yates supuestamente vinculados al presidente ruso, Vladímir Putin, y tres aviones.El 2 de junio, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que las nuevas sanciones de la UE afectarán "todo el mercado energético global". Al mismo tiempo aseguró que Rusia se esfuerza para minimizar las consecuencias negativas.

