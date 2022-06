https://mundo.sputniknews.com/20220603/los-pinches-comunistas-nomas-no-dan-pie-con-bola-salinas-pliego-va-contra-regulacion-del-mercado-1126262723.html

"Los pinches comunistas nomás no dan pie con bola": Salinas Pliego va contra regulación del mercado

"Los pinches comunistas nomás no dan pie con bola": Salinas Pliego va contra regulación del mercado

En la víspera de la Cumbre de las Américas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido reiteradas veces el derecho de Cuba, Nicaragua y... 03.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-03T17:51+0000

2022-06-03T17:51+0000

2022-06-03T17:51+0000

américa latina

méxico

corea del norte

venezuela

cuba

cumbre de las américas

comunismo

ricardo salinas pliego

"El presidente de Grupo Salinas, conglomerado empresarial que conduce la televisora TvAzteca, el suministro de internet TotalPlay y las tiendas Elektra, entre otros giros, consideró que son gobiernícolas las administraciones que no fomentan la competencia de mercado e implementan regulaciones, en un juego de palabras que suma las expresiones gobierno y cavernícola."Cuiden su libertad porque la libertad es lo que te da posibilidad de hacer todo esto y la libertad es bien fácil perderla, estamos en todo el mundo, no nada más en México, en todo el mundo estamos bajo asedio de parte de los gobiernícolas", estimó el empresario en conversación con el podcastero Roberto Martínez para el programa Creativo.Además, Salinas Pliego declaró que el comunismo no funciona porque busca la igualdad entre los integrantes de una sociedad, cuando la competitividad ayuda a crecer."Pero ahí están, duro y dale", ironizó el magnate.Los ciudadanos deben "mandar a la chingada" a quienes buscan regular las libertades, defendió Salinas Pliego y consideró un atraco el cobro de impuestos principalmente a las personas físicas.En reiteradas ocasiones durante la conversación con el conductor del pódcast Salinas Pliego utilizó el concepto con el que descalifica a la clase política y sus decisiones administrativas."Los gobiernícolas son pendejos por naturaleza, no cuidan su negocio", evaluó en un momento de la charla, de más de hora y media de duración.Además, consideró que México está listo para un cambio fuerte en la manera en que se convoca a la ciudadanía a participar en la cosa pública, como derivación de la influencia de las redes sociales. También recomendó el ejercicio de referéndums instantáneos para la toma pública de decisiones.Salinas Pliego coincidió con Elon Musk en que la red social Twitter debe ser libre y no censurar el discurso de nadie, incluso si llama a actos violentos, porque se trata de palabras y no de actos que, en caso de ser delirantes, basta con ignorarlos.Igualmente dijo no tener envidia de la riqueza del magnate estadounidense de origen sudafricano y cabeza de Tesla y Space X.

méxico

corea del norte

venezuela

cuba

