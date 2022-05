https://mundo.sputniknews.com/20220601/los-grandes-magnates-tecnologicos-de-eeuu-coquetean-con-la-derecha-1126081084.html

Los grandes magnates tecnológicos de EEUU coquetean con la derecha

Los grandes magnates tecnológicos de EEUU coquetean con la derecha

Si bien California lleva varios años siendo un referente de las libertades políticas en Estados Unidos frente a una derecha conservadora, algunos... 01.06.2022, Sputnik Mundo

Esa es la opinión del académico estadounidense Paul Krugman, premio Nobel de economía y colaborador de The New York Times, quien atribuye el viraje a un "mal humor político" de los magnates del sector tecnológico, cuyas posturas en contra del Partido Demócrata se han acrecentado en los últimos años. Tanto Elon Musk, fundador y CEO de Tesla, como Jeff Bezos, director general de Amazon, han criticado duramente el Gobierno del presidente demócrata Joe Biden, al que culpan constantemente de los problemas que arrastra Estados Unidos en materia económica y social, estima Krugman. Pero no son los únicos. El director de Oracle, Larry Ellison, incluso evaluó opciones para anular las elecciones presidenciales de 2020, que llevaron a Biden a la Casa Blanca.Krugman lamenta que el respaldo de magnates como Musk a la política republicana conlleve, de cierta forma, una validación a discursos como el de la teoría del reemplazo, una postura del supremacismo blanco, que asegura que existe un plan de las élites liberales de sustituir a la población estadounidense con inmigrantes.El especialista acusa que ni siquiera se trata de un gesto en el que estos magnates busquen ser aún más ricos, sino más bien de un fenómeno en el que ven amenazados sus protagonismos y sus egos."También es cierto que las acciones tecnológicas han bajado muchísimo de valor en meses recientes, lo que ha reducido en el papel la riqueza de magnates como Musk y Bezos", abunda.Sin embargo, estos cobros a los ricos y políticas contra monopolios no tienen una ruta clara de aplicación, advierte el analista.El ganador del Nobel indica que magnates como Jeff Bezos y Elon Musk no enfrentan tanto amenazas a sus fortunas sino pérdida del prestigio social."Tampoco es que espere que personajes como Musk o Ellison aprendan algo de esta experiencia. Los ricos no se parecen nada a ti ni a mí: por lo regular están rodeados de personas que les dicen lo que quieren oír", concluye el articulista.

