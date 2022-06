https://mundo.sputniknews.com/20220603/exministro-colombiano-hay-que-acabar-con-los-mitos-construidos-alrededor-de-gustavo-petro-1126283893.html

Exministro colombiano: "Hay que acabar con los mitos construidos alrededor de Gustavo Petro"

Exministro colombiano: "Hay que acabar con los mitos construidos alrededor de Gustavo Petro"

Guillermo Rivera, el exjefe de campaña de Sergio Fajardo y exministro del Gobierno de Juan Manuel Santos, habló con Sputnik sobre su decisión de unirse al... 03.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-03T23:00+0000

2022-06-03T23:00+0000

2022-06-03T23:00+0000

américa latina

colombia

gustavo petro

guillermo rivera

elecciones presidenciales en colombia (2022)

rodolfo hernández

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1126284726_0:220:866:707_1920x0_80_0_0_80f18ef2328bf6045c7ec693133a72b1.jpg

El tablero del ajedrez político en Colombia se sigue reacomodando. Y lo hace con una dinámica predecible, pero con algunos movimientos poco esperados. Y en este juego, en el que un mal o buen movimiento puede anular lo que sería una victoria, las adhesiones toman un papel fundamental. A días de la segunda vuelta presidencial del 19 de junio, cuando los colombianos conocerán a su nuevo mandatario, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández siguen en diálogos con sectores que podrían sumar para atraer un nuevo electorado y así lograr los más de 10 millones de votos que se calcula necesitará quien quiera llegar a la Casa de Nariño.Y el centro, o los que se habían autodenominado como el centro, han ido tomando partido hacia las dos propuestas de cambio que tienen al país dividido. Por ejemplo, Petro, el candidato de la izquierda, confirmó en los pasados días la llegada a su campaña de dos hombres que fueron de la entraña del proyecto político de Sergio Fajardo, candidato que apenas obtuvo el 4,20% en la primera vuelta.Luis Gilberto Murillo, excandidato a vicepresidente de Fajardo, se adhirió al proyecto del Pacto Histórico, al igual que Alejandro Gaviria, quien fuera líder programático de la Coalición Centro Esperanza. También lo hizo Guillermo Rivera, exministro del Interior en el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y hasta hace unas semanas jefe de la campaña de Fajardo.Como era de esperarse, el centro se vio obligado a escoger un camino y las discordias más que las coincidencias han jugado un papel decisorio. No en vano, el mismo Fajardo está cada vez más cerca de unirse a Hernández a falta de llegar a unos acuerdos estructurales. Entonces el centro, que pregonó que su valor agregado para el pueblo era la lejanía con los extremos ideológicos y de las pasiones desenfrenadas, se ha visto obligado a elegir para tener participación en el Gobierno llegadero.Sputnik habló con Rivera, un hombre que se autocalifica como defensor de la paz y del Acuerdo firmado en 2016 con las extintas guerrillas de las FARC, una persona serena, amplio al diálogo y con un tono de tranquilidad en sus respuestas que da la sensación de tener todo calculado, también organizado.—¿Cuál fue la principal razón para unirse a la campaña de Gustavo Petro?—Sus propuestas son las más cercanas a lo que siempre he defendido. Hay respaldo al Acuerdo de Paz y a su implementación, hay bases para la defensa de los derechos humanos, la paz territorial y los derechos de las mujeres. Eso fue suficiente para tomar la decisión de acompañarlo en esta segunda vuelta.—¿Cómo notó el ambiente dentro de la campaña, sobre todo luego de los resultados de una primera vuelta que sorprendieron por la acogida que tuvo Rodolfo Hernández dentro del electorado?—Tengo que decir que con la mayoría de personas cercanas a Gustavo ya había trabajado en algún momento de mi carrera. Y eso me hizo sentir cómodo. Son conscientes de que el reto de ganar es grande por lo que sucedió con Hernández y su resultado, pero también entienden la inmensa posibilidad de triunfar. Ahora el trabajo arduo es el de persuadir a los ciudadanos que votaron por otros candidatos o que simplemente no lo hicieron para sumar los votos que hacen falta.—¿Cuál será su labor dentro de la campaña de Petro?—No tengo un rol específico. Voy a dedicarme a convencer a muchos ciudadanos de votar por Gustavo. Es importante dejar de lado el tema de los roles y apelar al compromiso del día a día con este proyecto. Intentaremos que muchos de los que votaron por Fajardo ahora lo hagan por Petro.—¿Qué opina del ingeniero Hernández?—Que ha hecho una campaña digital bastante exitosa. Usa un lenguaje coloquial que le llega a todos los colombianos, pero hay poco contenido en sus propuestas, o mejor, veo muy pocas propuestas en sus expresiones públicas. Hay frases generalizadas, lugares comunes, pero nada de contenido.—Hace referencia a la bandera de la campaña de Hernández que es acabar con la corrupción…—Entre otras cosas. Es que todos estamos de acuerdo en que hay que ponerle fin a la corrupción, pero Hernández no explica o no es claro en cómo se va a dar eso. Ni siquiera se refiere a las reformas que implementará contra la corrupción. Sus propuestas parten de la base de ideas populares y que tienen poco impacto en términos reales de las soluciones que necesita el país. Ejemplo: eso de donar el sueldo. Es algo populista y que a la hora de la verdad no suma nada.—Un día después de la primera vuelta, Hernández publicó sus propuestas de gobierno en sus redes sociales. ¿Las leyó?—Vi algunas porque alguien que conozco se dio a la tarea de desglosarlas y hacer un análisis crítico. Y hay muchas diferencias con lo que dice ahora y con el programa que presentó en su momento ante la Registraduría. Eso me lleva a concluir a que está improvisando y que da la sensación de que no tiene idea de lo que inscribió en su momento cuando se hizo candidato a la presidencia.—¿Puede dar el ejemplo de una en específico?—En su plan de gobierno dijo que con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) bastaba implementar un otrosí del Acuerdo de las FARC para llegar a una solución. Y ahora sale y dice que sí, que hay que negociar con ellos. Eso lo hace para tomar distancia del uribismo, que desde siempre fue reacio a esta opción.—Un candidato cambiante…—Acomoda sus propuestas a las circunstancias que se van presentando por el momento político. Y eso es preocupante. Un candidato a la presidencia debe tener solidez en su plan de trabajo, un rumbo claro. Conquistar al electorado con sus frases no es complejo, gobernar a Colombia sí.—Se habla de matemática electoral, de que si Hernández suma los votos que tuvo Federico Gutiérrez en primera vuelta será presidente. ¿Qué opina de esto?—Hay que decir que la aritmética no se aplica de esa forma en materia electoral, como muchos creen. El hecho de que Federico haya dicho que va a apoyar a Hernández no significa que de manera automática los cinco millones de votos se sumen al ingeniero. Cada ciudadano hace una evaluación diferente dependiendo el contexto y ahí es donde hay que invitarlos a que analicen las propuestas de Gustavo Petro.—Petro hace mucho énfasis en el voto femenino y usted también. ¿Serán decisorias las mujeres a la hora de elegir presidente?—Más allá de eso tenemos claro que hay que insistir en los derechos de la mujer. Este es un país conservador que se ha venido abriendo espacio en este tema, pero a nivel institucional. La Corte Constitucional lo ha demostrado, también el Congreso con la aprobación de algunas leyes. Pero no es suficiente. Y si usted mira las declaraciones de Hernández no están sintonizadas con esta ola y el consenso de avanzada que tiene la ciudadanía. Nosotros lo que queremos es hacerle una invitación a las mujeres para que se conviertan en protagonistas del debate electoral, de la vida política del país.—¿Qué habló con Petro antes de oficializar su adhesión?—De varias cosas, en especial de poner sobre la mesa la agenda de los derechos de las mujeres. Igualmente se habló de la redistribución de las responsabilidades territoriales en la campaña para llegar con el mensaje a cada rincón del país, sobre todo en esas regiones en las que todavía hay temores en cuanto a las propuestas de Petro. Frente a Gustavo se han tejido mitos que no son verdad y la única manera de acabarlos es con un diálogo profundo, explicándole a las personas que hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas, otras que sí. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que frente a su plan de gobierno hay especulaciones infundadas en temores absurdos. Sé que si la gente logra entender la realidad que atravesamos terminarán votando por él.

https://mundo.sputniknews.com/20220530/petro-y-hernandez-la-prueba-de-que-colombia-pide-un-cambio-1126028098.html

https://mundo.sputniknews.com/20220601/por-que-rodolfo-hernandez-logro-llegar-al-balotaje-en-colombia-1126119824.html

https://mundo.sputniknews.com/20220601/balotaje-en-colombia-cuales-son-las-propuestas-economicas-petro-y-hernandez-1126098168.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

colombia, gustavo petro, guillermo rivera, elecciones presidenciales en colombia (2022), rodolfo hernández, 💬 entrevistas