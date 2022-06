https://mundo.sputniknews.com/20220601/un-mamut-en-el-patio-trasero-hallan-huesos-en-una-vivienda-del-estado-de-mexico-1126114050.html

Un mamut en el patio trasero: hallan huesos en una vivienda del Estado de México

La mandíbula y el fémur de un paquidermo de unos 10.000 años de antigüedad fueron hallados en un predio particular del pueblo de San Lorenzo Toxico, municipio... 01.06.2022, Sputnik Mundo

Ubicada a unos 100 kilómetros al poniente de la Ciudad de México, en la localidad se registró el avistamiento de los restos animales luego de que la familia Morales comenzara la construcción de una cisterna en su propiedad, por lo que notificaron el hecho al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).La arqueóloga del Centro INAH en el Estado de México Ana Laura Navarro Martínez señaló que no se puede identificar por el momento si los huesos pertenecen a un mismo individuo, ni tampoco su edad o sexo.La arqueóloga recordó que se han encontrado mamuts en San Mateo Atenco y Metepec, ambas localidades del Estado de México."El fémur y la mandíbula reportan un buen estado de conservación al no estar fragmentados o disgregados; no obstante, la cabeza del fémur tiene un impacto no intencionado, causado con pico al momento de excavar el espacio para la cisterna", detalló el INAH en un comunicado.La dependencia no descartó que, tras su análisis, los restos de megafauna se exhiban en el municipio de Ixtlahuaca.El hallazgo de restos paquidérmicos durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el municipio también mexiquense de Zumpango, motivó la constitución del Museo del Mamut en las inmediaciones de la terminal aérea.

