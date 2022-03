https://mundo.sputniknews.com/20220320/el-abece-de-santa-lucia-el-nuevo-aeropuerto-de-mexico-y-obra-insignia-del-gobierno-de-amlo-1123277760.html

El abecé de Santa Lucía, el nuevo aeropuerto de México y obra insignia del Gobierno de AMLO

El próximo 21 de marzo se inaugura la primera megaobra insignia del Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: el Aeropuerto Internacional... 20.03.2022, Sputnik Mundo

Se trata de 1.531 hectáreas en donde un nuevo aeropuerto fue edificado. El lugar es la Base Aérea Militar Número 1 Santa Lucía, en Zumpango, en el Estado de México, a 45 kilómetros de distancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para su construcción fue necesaria la reubicación de las instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se encontraban en dicho lugar y que hoy rodean la obra. ¿Cómo y por qué existe Santa Lucía? ¿Quién los construyó y quién lo operará? Sputnik te presenta el abecé de la primera joya de infraestructura terminada por el Gobierno de México y que está a punto de abrir sus puertas. El inicio de Santa Lucía "En esa zona de Texcoco están construyendo un barril sin fondo donde prácticamente están tirando el dinero, es un desperdicio, pero lo vamos a resolver construyendo dos pistas, como ya hemos explicado. Será una solución definitiva porque si siguieran construyendo el actual aeropuerto que está en proceso sería estar invirtiendo miles de millones sólo en mantenimiento por los hundimientos", sentenció en diciembre de 2017 el entonces aspirante a la Presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, quien desde antes de ser mandatario prometió frenar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el cual se construía en el antiguo lago de Texcoco. Y tras ganar las elecciones presidenciales en junio de 2018, lo cumplió, pues incluso sin haber asumido sus funciones como mandatario, López Obrador llamó a la primera consulta popular de su Gobierno: ¿Santa Lucía o el NAIM? La consulta tuvo una duración de cuatro días para que las personas acudieran a las urnas instaladas por Morena y, mediante su voto, decidieran qué aeropuerto construir. Fue entre el 25 y el 29 de octubre de 2018 cuando los mexicanos pudieron opinar al respecto: poco más de 310.000 personas votaron por continuar el aeropuerto de Texcoco; 747.000 votaron a favor de Santa Lucía y poco más de 2.000 anularon sus votos. Cancelar el NAIM tuvo un costo de 113.327 millones de pesos (16.676 millones de dólares).Fue el 18 de octubre de 2022 cuando la maquinaria comenzó sus labores en Santa Lucía, y desde esa fecha el compromiso fue entregar la megaobra el 21 de marzo de 2022. "Fue una muy buena decisión la que se tomó apoyada por la gente. Si no hubiéramos tomado esta decisión, estaríamos emproblemados porque no tenía viabilidad la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco. No era el sitio más adecuado, al contrario, era el peor lugar, es la zona del Valle de México de más hundimientos", dijo el presidente en dicha fecha. Una obra militar El AIFA es una obra 100% militar, pues fue diseñada y coordinada por elementos de las Fuerzas Armadas de México que se congregaron en el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, comandado por el ingeniero militar Gustavo Ricardo Vallejo. La nueva base aérea está compuesta por una enorme torre de control que resalta entre las más de mil hectáreas destinadas para su construcción. Además, habrá dos pistas destinadas para vuelos civiles y una pista que será usada para operaciones militares. Habrá también una terminal a cuyas afueras habrá un mercado artesanal. Asimismo, Santa Lucía tiene en su interior un hotel, tres estacionamientos, la terminal de carga, así como los depósitos de combustible. Pero eso no es todo. A un costado de donde despegarán y arribarán los aviones hay una ciudad militar en donde habrá un par de museos: uno dedicado a presentar los restos de mamut que se hallaron durante la construcción de la obra y otro de aviones militares. En esta zona del aeropuerto habrá también un centro comercial. Así como su construcción, el manejo del IAFA será controlado por la empresa estatal AIFA S.A. de C.V., administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la que será la encargada de dar contratos a los proveedores de la terminal. ¿Qué aerolíneas habrá y a dónde volarán?Hasta ahora, las aerolíneas que han anunciado que operarán desde San Lucía son: Viva Aerobús, Volaris, Aeroméxico y la venezolana Conviasa. Estas cuatro empresas ofertan siete destinos, todos ellos nacionales a excepción de vuelos a Caracas, la capital de Venezuela. Será justamente con dos vuelos a dicho país que se dará el banderazo a Santa Lucía. El plan del Gobierno Para que el AIFA pueda echarse a andar y nutrirse con más vuelos, el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recortará alrededor del 30% de las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para que estos vuelos sean trasladados a la nueva terminal.De acuerdo con el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, la finalidad es que dicho porcentaje de operaciones se trasladen a Santa Lucía en un periodo de dos a tres años, reveló el funcionario en entrevista con el diario mexicano El Financiero.En una resolución publicada el pasado 3 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno de México declaró la saturación de los edificios terminales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la capital del país.

