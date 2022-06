https://mundo.sputniknews.com/20220601/coldplay-desbanca-a-los-rolling-stones-la-banda-no-para-de-llenar-estadios-en-argentina-1126123003.html

¿Coldplay desbanca a los Rolling Stones? La banda no para de llenar estadios en Argentina

La banda británica que llegará a fines de octubre a Argentina, agotó en pocas horas las localidades para nueve espectáculos en el Estadio Monumental, el de... 01.06.2022, Sputnik Mundo

argentina

🎭 arte y cultura

gira musical

coldplay

estilo de vida

El Estadio Monumental de River, que tiene capacidad para más de 72.000 personas, se prepara para recibir los días 25, 26, 28 y 29 de octubre y 1, 2, 4, 5 y 7 de noviembre a los fanáticos de Coldplay argentinos que, una vez tras otra, agotaron en pocas horas las localidades.La gran demanda de tickets marcó un récord al igualar la cantidad de shows realizados por el músico y compositor británico Roger Waters en el mismo estadio y está a punto de igualar la marca de los Rolling Stones en la misma locación.En 2012, Waters brindó nueve recitales en el país con su gira The Wall Live, que vendió alrededor de 500.000 entradas y dejó a muchos fanáticos sin poder asistir.No obstante, no fue la única oportunidad en la que el artista se presentó debido a que en 2007 había presentado durante dos noches el espectáculo The dark side of the moon.Por su parte, los Rolling Stones pisan fuerte en Argentina desde 1995, cuando llenaron el Monumental en cinco oportunidades. Los británicos repitieron la marca en 1998 y volvieron a Argentina en 2006 para realizar dos show más. Así, los liderados por Mick Jagger tienen el récord de haber agotado el estadio con mayor capacidad de Argentina en 12 oportunidades en total.La gira actual de Coldplay, bautizada como Music of Spheres, se estructura en torno al compromiso de la banda con la sostenibilidad ambiental. De hecho, la banda se comprometió a reducir las emisiones en los shows y promover una mayor conciencia medioambiental.La gira comenzó el 18 de marzo en San José de Costa Rica, ciudad que eligieron para comenzar sus shows debido a que el país centroamericano produce el 99% de su energía a partir de fuentes renovables.El itinerario también los llevó a dar ocho recitales en México —dos en Monterrey, dos en Guadalajara y cuatro en Ciudad de México— y permanecer casi dos semanas en suelo mexicano, lo que desató infinidad de memes en su momento.

argentina

