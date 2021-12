https://mundo.sputniknews.com/20211228/nino-mexicano-gana-pase-vip-para-concierto-de-coldplay-tras-reaccion-viral-en-tiktok--video-1119820995.html

Niño mexicano gana pase VIP para concierto de Coldplay tras reacción viral en TikTok | Video

Niño mexicano gana pase VIP para concierto de Coldplay tras reacción viral en TikTok | Video

Un pequeño mexicano cumplirá su sueño de ver a la banda Coldplay, y lo hará en la sección VIP, luego de que volverse viral en la red social TikTok. 28.12.2021, Sputnik Mundo

La historia fue compartida por la usuaria @mariahdez19 quien el pasado 26 de diciembre compartió un video en el que aparece un menor abriendo su regalo de Navidad.En el material se observa que el pequeño, muy emocionado, descubre que su regalo son dos boletos para Coldplay, entradas muy codiciadas por miles de fanáticos que no pudieron conseguir el acceso al concierto del próximo 3 de abril por la demanda.Entre lágrimas, el niño agradece y abraza a sus padres por darle la oportunidad de ver a su banda favorita en vivo.Lo que no esperaba es que el video llegara hasta Phil Harvey, co-manager de Coldplay, quien le escribió directamente a María José Hernández para ofrecerle entradas VIP para el concierto.Tras el contacto con el representante de la banda, María se encarga de informarle al pequeño que su video se volvió viral y llegó hasta los colaboradores de Coldplay, por lo que será un invitado especial de la banda.Tal como se aprecia en el video grabado, el pequeño no puede aguantar la emoción de saber que verá a Chris Martin y compañía desde un lugar privilegiado.

