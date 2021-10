https://mundo.sputniknews.com/20211019/por-que-coldplay-elige-costa-rica-para-iniciar-su-gira-mundial-ecologica-1117306563.html

Por qué Coldplay elige Costa Rica para iniciar su gira mundial ecológica

En marzo de 2022, Coldplay dará inicio a la gira más ambiciosa de su trayectoria: una que produzca 50% menos de carbono que sus anteriores. El compromiso... 19.10.2021, Sputnik Mundo

A comienzos de octubre se proyectaron imágenes del nuevo disco de Coldplay, Music of the Spheres —Música de las esferas— en una pantalla colocada en las afueras del Estado Nacional, en San José. La intervención causó expectativa entre los fanáticos y los medios de comunicación, que pronto tuvieron la confirmación de que la banda británica de pop rock había elegido Costa Rica para presentar al mundo su noveno álbum.Este es el primer concierto masivo que se anuncia en el país centroamericano desde el inicio de la pandemia de COVID-19, pese a que aún rigen restricciones de aforo para espectáculos deportivos y conciertos, por lo que aún no está claro la cantidad de personas que podrán entrar al Estadio Nacional, que tiene una capacidad de 35.000 espectadores sentados.En su página web, Coldplay destacó que escogió a Costa Rica porque produce el 99% de su electricidad con fuentes renovables, lo que va acorde con el modelo sostenible de su gira. "Nos comprometemos a que (...) sea lo más sostenible y baja en carbono posible, guiados por tres principios clave: reducir, reinventar y restaurar", explican.La noticia causó tal conmoción, que el presidente del país, Carlos Alvarado, escribió en sus redes sociales que "es un orgullo ver como Costa Rica cada día destaca por tener energías renovables".¿Cómo Coldplay reducirá 50% sus emisiones en 'Music of the Spheres'?Cuando en 2019 la banda lanzó su disco anterior, Everyday Life, comunicó que no realizaría ninguna gira de presentación hasta que encontrara un modelo ecológico para hacerlo. En su web Coldplay cuenta que, en cambio, ese año encargó a un equipo de expertos en sostenibilidad que investigara su impacto medioambiental. "Esto nos ha ayudado a identificar las áreas clave en las que podemos evitar, reducir y mitigar nuestras emisiones de carbono", asegura.Tras dos años detenidos por la pandemia, Coldplay vuelve a los escenarios con un modelo sostenible e ingenioso: habrá suelos cinéticos, bicicletas para producir electricidad y pulseras led de origen vegetal, entre otras muchas novedades.Para su nueva gira, Music of the Spheres, la banda tomó como referencia la contaminación que produjo en su gira anterior —A Head Full of Dreams (Una cabeza llena de sueños) de 2016-2017—, y se fijó el objetivo de reducir a la mitad sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), su consumo, y "reciclar en gran medida".Coldplay también planea "apoyar las nuevas tecnologías ecológicas, y desarrollar nuevos métodos de gira sostenibles y con bajas emisiones de carbono". A la vez, se propuso financiar una cartera de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología, y extraer "una cantidad de CO2 significativamente mayor que la que produce la gira".Para lograrlo, la banda toma medidas concretas:Esto implica alimentar su producción escénica "casi por completo con energía renovable y de muy bajas emisiones". Para ello, instalarán paneles solares para que "la batería" del espectáculo se empiece a cargar en cuanto lleguen a los estadios.Una de las particularidades del show es que habrán suelos cinéticos, dentro y alrededor del estadio, "para que los movimientos de los aficionados se conviertan en energía y ayuden a alimentar el espectáculo". También instalarán bicicletas eléctricas "para que los aficionados puedan optar por cargar activamente la batería del espectáculo".Además, el escenario se construirá con una combinación de materiales ligeros, bajos en carbono y reutilizables (incluido el bambú, y el acero reciclado) que puedan reutilizarse o reciclarse adecuadamente al final de la gira.La banda también pensó en las pulseras LED que llevará el público como parte del espectáculo: estarán fabricadas con materiales 100% compostables y de origen vegetal, que serán recargadas y luego recicladas para futuras giras.Como saben que la huella de carbono generada por los fans es importante, desarrollaron una aplicación gratuita para las giras, que "anima a los fans a utilizar un transporte con bajas emisiones de carbono para ir y volver de los espectáculos". Los espectadores que se comprometan a viajar con bajas emisiones de carbono "recibirán un código de descuento que podrán utilizar en los recintos".En los shows no se venderán plásticos de un solo uso, y todos los productos de merchandising serán de origen sostenible y ético. En ese sentido, la banda también contó que todos sus menús serán vegetarianos y veganos, elaborados por productores locales que apliquen técnicas de agricultura regenerativa.Utilizarán aceite vegetal hidrotratado —HVO, por sus siglas en inglés—, que se recicla a partir de aceites de cocina usados y no contiene aceite de palma. Este tipo de combustible puede reducir las emisiones del generador de energía hasta en un 90%. "Siempre que sea posible, utilizaremos también HVO en nuestros autobuses y camiones, lo que significa que las emisiones de nuestro transporte de espectáculos serán también muy bajas".Pese a que la gira se planificó "cuidadosamente" para minimizar los viajes en avión, Coldplay reconoce que "es inevitable" que realicen algunos vuelos. La banda volará en su mayoría en vuelos comerciales, pero habrá ocasiones en las que se requieran vuelos chárter. Sin embargo, en todos los vuelos pagarán un "recargo por utilizar o suministrar combustible de aviación sostenible" (SAF, por sus siglas en inglés). "El SAF se fabrica a partir de materiales de desecho renovables y puede reducir las emisiones de los viajes aéreos hasta en un 80% durante el ciclo de vida del combustible, en comparación con el combustible de aviación estándar", explican.En su web, Coldplay cuenta que para su show BMW desarrolló la primera batería móvil y recargable para espectáculos, fabricada a partir de baterías reciclables. "Podemos cargar la batería a partir de múltiples fuentes, como el aceite de cocina reciclado de los restaurantes, la energía solar, las energías renovables de la red e incluso la energía cinética de los ventiladores", aseguran.Coldplay llevará la Música de las esferas a Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, México, Alemania, Polonia, Francia, Escocia, Inglaterra y Brasil. La gira comenzará el 18 de marzo en San José (Costa Rica) y terminará en Río de Janeiro (Brasil) el 10 de septiembre.

