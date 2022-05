https://mundo.sputniknews.com/20220531/triunfo-del-fc-spartak-en-la-copa-de-rusia-redondea-la-celebracion-de-su-centenario--1126043739.html

Triunfo del FC Spartak en la Copa de Rusia redondea la celebración de su centenario

El legendario club ruso Spartak Moscú, que este año celebra el centenario de su fundación, recompensó el resultado regular conseguido en la Premier Liga de... 31.05.2022, Sputnik Mundo

Triunfo del FC Spartak en la Copa de Rusiaredondea la celebración de su centenario El legendario club ruso Spartak Moscú, que este año celebra el centenario de su fundación, recompensó el resultado regular conseguido en la Premier Liga de fútbol de Rusia, donde quedó el décimo clasificado, con un triunfo en la final de la Copa de Rusia que ganó por 2-1 frente al Dinamo, también de Moscú.

El estadio Olímpico de Luzhnikí, que fue el escenario de la final de la Copa Mundial de fútbol 2018, apenas dio cabida a quienes querían ser testigos de la final copera Spartak-Dinamo: unos 70.000 espectadores, procedentes de todos los rincones de Rusia, llenaron a tope las gradas de la principal instalacón deportiva de Moscú.Esta final de la Copa de Rusia tenía un valor añadido ya que —aunque parezca increible— los dos clubes de los más antiguos de la historia del fútbol de este país, una sola vez se cruzaron en una final de la Copa.Aquel encuentro tuvo lugar en noviembre de 1950 y entonces el Spartak ganó ante el Dinamo por 3-0 y se proclamó campeón de la Copa de la Unión Soviética.Para el Dinamo esta final copera también tenía una importancia especial ya que durante buena parte de la temporada 2021/2022, mantenía la esperanza de ganar la Liga, sin embargo en la fase final del campeonato nacional no pudo hacer competencia al Zenit de San Petersburgo que a tres jornadas del fin de la temporada ganó el oro liguero.El Dinamo ni siquiera pudo conservar su segunda posición tras ser goleado en la última fecha en casa por el Sochi (1-5), lo que le costó la segunda plaza que le robó el rival de la ciudad balnearia del mar Negro, y el club de Moscú tuvo que consolarse con el tercer puesto.En fin, de cara a la final de la Copa de esta temporada tanto el Spartak como el Dinamo estuvieron motivados al máximo para ganar el precioso trofeo.Desde el pitido inicial el Spartak dominó el partido y en el minuto 10 se adelantó en el marcador.Fue el centrocampista Ignátov, uno de los mejores del encuentro, quien filtró un pase entre los defensas del Dinamo y el delantero Sóbolev anotó el primer gol para Spartak, con un disparo junto al parante defendido por Leschuk.Los ataques de los pupilos del italiano Paolo Vagnoli se hicieron más frecuentes, destacando el impetuoso Ignátov.En el minuto 42 el Dinamo organizó un ataque por la banda izquierda, Smólov centró a Shimansky, este la puso al cabezazo de Tiukavin, pero el portero del Spartak, Maximenko, atrapó el balón.Tras el descanso, el Dinamo se fue decidido al empate intensificando los tiros al arco desde larga distancia, mientras el Spartak al inicio de la segunda mitad demostró el peor parcial del de su juego, marcado por una inexplicable pasividad en todas los espacios: no presionaban detrás y perdían rápidamente el balón bajo cualquier presión.Los esfuerzos del equipo blanquiazul se tranformó en el gol de empate en el minuto 10 del segundo tiempo, cuando el tiro desde fuera del área grande del joven Zajarián, un auténtico descubrimiento de la temporada, rebotó a un zaguero del Spartak y el esférico se encontró en la portería de Maximenko.El empate parcial levantó los ánimos tanto en el campo de fútbol como en las graderías, el juego se niveló.El Dinamo atacaba activamente, pero sin crear oportunidades obvias. Y a veces se encontró con contragolpes rápidos de los rojiblancos.El segundo gol del Spartak ocurrió después de un prometedor ataque del Dinamo, en la fase final del cual Martins le robó el balón a Shimanski caído de espaldas en el área, al ser empujado por el mismo centrocampista luxemburgués, que el árbitro ignoró.En le contragolpe inmediato Sóboliev filtró la pelota a Promes y el volante holandés, tras recibir el balón en la mitad del campo del Spartak, corrió con el esférico unos 60 metros hasta que se encontró a solas con el guardameta del Dinamo a quién regateó con elegancia y colocó el balón entre los tres palos.2-1 a favor de Spartak en el minuto 72.El técnico aleman del Dinamo, Sandro Swarz, hizo varias sustituciones a fin de potenciar la ofensiva y esto dio su fruto.Cuando ya corría el tiempo de recompensa, en el minuto 90+9 (!) el Dinamo fue premiado con un penalti.El público se quedó mudo esperando el desenlace de esta situación, dramática para el Spartak y esperanzadora para el Dinamo.El joven delantero Fomín, quien hasta la fecha no había fallado ningún penal, esta vez lanzó el balón por encima del travesaño.La reacción de la hinchada del Spartak —que era un 80% del total del público en las gradas— se estalló de emociones.El Spartak se hizo con la Copa de Rusia, tras una buena pausa de 19 años, ya que la última vez que se proclamó campeón copero fue en 2003, cuando —tremenda coincidencia— como en la temporada que acaba de terminar, consiguió su peor resultado liguero, la décima posición en la tabla.Ahora el equipo rojiblanco tiene un su palmarés 10 Copas de la URSS y 4 de Rusia que ganó en la época del fútbol pos-soviético.

