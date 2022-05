https://mundo.sputniknews.com/20220524/intriga-en-la-premier-liga-de-futbol-de-rusia-siguio-viva-hasta-la-jornada-final-de-temporada-2122-1125771067.html

Intriga en la Premier Liga de fútbol de Rusia siguió viva hasta la jornada final de temporada 21/22

Si bien es cierto el FC Zenit San Petersburgo ya se había coronado campeón liguero a falta de 3 fechas, los 8 partidos de última jornada disputadas el sábado 21 de mayo a la misma hora, fueron escenarios de una rivalidad sin compromisos.Estaba en el juego la suerte de las medallas de plata y de bronce, así como el descenso a la segunda división, ya que hasta el último momento 4 equipos del sótano de la tabla mantenían viva la oportunidad de conservar su domicilio en la Premier Liga, evitando descender a la última o la penúltima posición, equivalentes al "pase" a la segunda división.Batalla por la plata y bronceDurante buena parte de la temporada, el Dinamo Moscú estuvo compitiendo casi a la par con el Zenit, pero a pocas jornadas de la última fecha tropezó y perdió el ritmo y en más de una oportunidad cedió puntos que al final de cuentas le pasaron factura.El fracaso del Dinamo en la última jornada en la que fue derrotado en su campo por el Sochi por 1-5, se debió en parte a su buena actuación en la competición de la Copa de Rusia. Llegó a la final donde se medirá con el Spartak Moscú el 29 de mayo.Sea como fuera, pero la goleada que sufrió ante el Sochi ante más de 25.000 hinchas que habían venido a celebrar el subcampeonato, fue el más grande fiasco sufrido por el Dinamo en esta temporada y obligó al club consolarse con la medalla de bronce, con 53 puntos, mientras que el Sochi sumó 56 y terminó segundo de la Liga.Al encajar un autogol en el min. 8, el Sochi tardó 19 minutos en igualar el marcador, obra del ruso Artur Yusúpov, pasados otros 6 minutos, el colombiano Mateo Cassierra fijó la ventaja de los visitantes, y a 5 minutos del fin del primer tiempo el mismo Cassierra amplió la diferencia del Sochi a dos goles.El primer tiempo fue cerrado con un broche de oro con un penalti aprovechado por el veterano ecuatoriano Christián Noboa, quien encendió en el marcador el 1-4 a favor del Sochi.En el segundo tiempo el delantero centro de los visitantes, el colombiano Cassierra marcó su tercer gol y tras este hat trick se colocó entre los mejores goleadores ligueros. Con 14 goles anotados, se convirtió en el segundo artillero de la temporada, detrás de Gamid Agalárov, del FC Ufá, que sumó 19 anotaciones. El trío de goleadores lo completó Dmitri Póloz, del FC Rostov, también con 14 goles.Aunque parezca increíble, será por primera vez en la historia del fútbol de Rusia que dos legendarios clubes de Moscú –el Spartak y el Dinamo– se medirán en la final de la Copa, porque su primer y único partido por la Copa de la entonces Unión Soviética data del lejano 1950, cuando el Spartak goleó al Dinamo por 3-0.La lucha por sobrevivir en la primera divisiónEn el grupo de los coleros tuvo lugar un verdadero drama en la ciudad de Kazán, donde el Rubín local, bajo la batuta del conocido entrenador ruso Leonid Slutski, tenía la última oportunidad de mantenerse en la Premier Liga.Para conseguirlo, le bastaba no bajar al puesto 15 (Rubin era el 14, antes de la última fecha) en la tabla de posiciones. Sin embargo, perdió por 1-2 frente a su rival directo por mantenerse en la primera división, el aguerrido FC Ufá.Otro equipo que se despidió de la división de élite fue el Arsenal de Tula, que –ya sin chance de salvarse– perdió en casa ante el Ural por 1-2 y de esa manera permitió a los visitantes subir a la posición 12.Sobre el desempeño de otros clubes podemos constatar que esta temporada muchos de ellos no pudieron repetir sus mejores logros.Así, el Lokomotiv Moscú, uno de los grandes de la Liga,donde en el transcurso de tres temporadas brilló el atacante peruano Jéfferson Farfán, tuvo una temporada inestable, con su funcionario fugitivo, el alemán Ralph Rangnick que se llevó consigo a tres entrenadores al Manchester United.Lokomotiv tuvo un espectacular inicio, ganando los primeros 14 partidos, y en la etapa otoñal estuvo entre los punteros. Pero lo máximo que consiguió es el sexto lugar al término de la temporada.El CSKA Moscú,con su joven entrenador ruso Alexéi Berezutski, quien junto a su hermano mellizo defendiera los colores del club durante muchos años, se fortaleció bastante en invierno y reanudó perfectamente la temporada con cinco victorias seguidas en todos los torneos.Pero en los siguientes ocho, tuvo una mala racha de cinco derrotas e incluso fue eliminado de la Copa de Rusia. En la última ronda, la tarea era no caer del top 5, para tratar de meterse entre los cuatro primeros, pero terminó quinto.El FC Spartak Moscú, esta temporada obtuvo sus mejores resultados en el torneo de la Copa de Rusia: ganó el grupo más difícil en la Europa League, de la que fue apartado por sanciones a Rusia.Lo más importante es que llegó a la final de la Copa de Rusia.En el campeonato, en cambio, sufrió una derrota antirrécord frente al Zenit (7-1) como visitante, el 24 de octubre del 2021.Con su nuevo entrenador, el italiano Paolo Vagnioli, finalmente pudo distanciarse de la zona del descenso y terminó en el modesto décimo puesto, una ubicación antirrécord, como en la temporada de 2003.En medio de la tabla lograron posicionarse fuertemente los clubes Ajmat, Krilia Sovétov y Rostov.Terminó la Liga en su temporada 2021/2022 y solo queda conocer quién se hará con la Copa de Rusia el 29 de mayo –el Dinamo o el Spartak, ambos de Moscú.

Lorenzo de Chosica

Lorenzo de Chosica

Lorenzo de Chosica

