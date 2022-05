https://mundo.sputniknews.com/20220531/polonia-avanza-en-la-toma-de-territorios-de-ucrania-1126057776.html

Polonia avanza en la toma de territorios de Ucrania

Polonia avanza en la toma de territorios de Ucrania

Parece que Polonia ya se está moviendo para tomar territorios en el oeste de Ucrania, destacó el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev. 31.05.2022, Sputnik Mundo

"Al parecer, Polonia ya está entrando en acción para apoderarse de los territorios occidentales de Ucrania", declaró.Además, el Gobierno polaco informó que los flujos financieros destinados a Kiev desde otros países deben acumularse en Varsovia. El "centro para la reconstrucción de Ucrania" no debería estar situado en Kiev, sino en Varsovia. Además, Polonia se niega a proporcionar a Ucrania combustible gratuito en el futuro. A los ucranianos se les ha privado incluso del derecho a viajar gratuitamente en el transporte de Varsovia."En este caso, estamos hablando de que las autoridades polacas y las empresas polacas esperan obtener una parte importante del dinero que será asignado, como esperan, por Occidente para reconstruir Ucrania", destacó el embajador ruso en Varsovia, Serguéi Andréyev, al canal de televisión Rossiya."En realidad, estas ideas no son nuevas; en principio, se trata de una forma típìca de pensar de nuestros vecinos polacos: cuando hay una oportunidad de utilizar fondos, que, naturalmente, serán asignados por los países más ricos y líderes de la Unión Europea en primer lugar, intentan aprovechar esta oportunidad", dijo el diplomático.El paquete de ayuda polaca a Ucrania solía incluir no solo combustible, sino también armas, dijo el politólogo polaco Stanislav Stremidlowski al periódico Vzglyad. El experto recordó que Varsovia, en marzo-abril, entregó a Ucrania un gran número de sus tanques de tipo soviético, cañones autopropulsados y vehículos de combate de infantería. "El Ejército polaco se está rearmando con equipos occidentales de todos modos, y Varsovia espera que sus regalos militares a Ucrania sean compensados por Alemania", recordó Stremidlowski."Ahora se envían enormes sumas de dinero a Kiev por diferentes vías. Los funcionarios corruptos de Varsovia nunca van a perder un sabroso bocado. Además, Polonia no es en absoluto un fondo de ayuda caritativa. Ucrania tendrá que comprar combustible y todo lo que necesite. Si Kiev no tiene dinero, se endeudará con Varsovia, que es exactamente lo que necesitan los círculos gobernantes polacos", agregó.Según la Constitución, el Estado polaco se llama oficialmente Rzeczpospolita, recordó el politólogo. "Aunque los políticos de Varsovia no quieran recrear la histórica Rzeczpospolita desde el Báltico hasta el mar Negro, la Constitución, de hecho, les obliga a esforzarse por ello. Están obligados por la ley básica del país a ser revanchistas. Pero muchos políticos de Varsovia sienten nostalgia de los tiempos en que los magnates polacos gobernaban Ucrania, Bielorrusia y las regiones occidentales de Rusia. De ahí el anhelo de Varsovia por el triángulo polaco-lituano-ucraniano de Lublin, el suspiro de la prensa polaca por las crestas orientales perdidas y los planes de aumentar la actividad militar polaca en Ucrania occidental", declaró Kornílov.

