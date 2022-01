https://mundo.sputniknews.com/20220131/polonia-propone-prestar-gratis-ayuda-tecnica-militar-a-ucrania-1120936078.html

Polonia propone prestar gratis ayuda técnica militar a Ucrania

Polonia propone prestar gratis ayuda técnica militar a Ucrania

VARSOVIA (Sputnik) — Polonia propuso prestar gratis ayuda técnica militar a Ucrania, comunicó el diario Rzeczpospolita citando a las fuentes del Ministerio de... 31.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-31T08:33+0000

2022-01-31T08:33+0000

2022-01-31T08:33+0000

defensa

europa

ucrania

polonia

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1120936053_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f15629b36b7c2c7d71fdf4c65c786e41.jpg

"El ente militar ucraniano informó a Rzeczpospolita de que Kiev había recibido la propuesta del Ministerio de Defensa Nacional polaco de prestar ayuda técnica militar no reembolsable", dice la noticia.No obstante, el ministro de Defensa ucraniano, Alexéi Reznikov, en una entrevista con el mismo diario, no confirmó la información directamente.Ucrania y países occidentales dicen, últimamente, estar preocupados por la intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera ucraniana, que interpretan como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de incrementar la actividad militar cerca de sus fronteras, viendo en ella una amenaza para su seguridad nacional. También defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente.Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Rusia no excluye que la "histeria" en torno a Ucrania, promocionada por Occidente, tenga como objetivo encubrir a Kiev con el sabotaje de los Acuerdos de Minsk, que abren la vía para una solución pacífica del conflicto en Donbás.

https://mundo.sputniknews.com/20220130/rusia-advierte-del-inutil-intento-de-la-otan-de-arrastrar-a-ucrania-para-reforzar-su-seguridad-1120925627.html

ucrania

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, ucrania, polonia, 🛡️ zonas de conflicto