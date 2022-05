https://mundo.sputniknews.com/20220530/un-senador-ruso-tilda-de-inviable-la-idea-de-nueva-comunidad-europea-que-incluya-a-ucrania-1125998243.html

Un senador ruso tilda de inviable la idea de una nueva comunidad europea que incluya a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — La idea de crear una nueva comunidad europea que admita a Ucrania es inviable, por existir demasiada disparidad de intereses entre los países... 30.05.2022, Sputnik Mundo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso este mayo crear una nueva "comunidad política europea", en la que podría ingresar Ucrania."Según el mandatario galo, mientras no se pueda admitir Ucrania en la UE, que ingrese en la comunidad, y después estudiaremos el tema de la integración", comentó el senador al canal de televisión Rossiya 24, recordando las palabras de Macron.Dzhabárov al mismo tiempo señaló que cuanto más se amplíen la Unión Europea y la OTAN tanto menos estables serán, puesto que el consenso se logra con dificultad entre los países cuyos intereses difieren."Esa nueva estructura no sería viable y no lograría resolver los problemas que surgen actualmente", resumió.

