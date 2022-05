https://mundo.sputniknews.com/20220530/cdmx-se-levanta-para-luchar-contra-sandra-cueva-y-su-limpieza-de-rotulos-1126018102.html

CDMX se levanta para luchar contra Sandra Cueva y su limpieza de rótulos

Una voz de indignación se alzó en redes sociales: "Con los rótulos no". Esto porque la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en la Ciudad de México, impulsa... 30.05.2022, Sputnik Mundo

Polémica, Cuevas ha propuesto desarrollar un corredor con luces led en la Zona Rosa, se vistió de mariachi, ha recorrido las calles de la alcaldía con vestidos de noche en las madrugadas mientras ordena retirar objetos, arrojó pelotas con billetes en la sede del poder municipal, entre otras acciones.Ahora desató una inconformidad múltiple por borrar imágenes en torterías, puestos de jugos, birria, tacos de guisado y otros establecimientos callejeros que además de ofertar comida a los transeúntes participan de una tradición gráfica mexicana con décadas de vigencia: el rótulo.La alcaldesa ya calificó que este caso no se trata de arte, sino de usos y costumbres de la Ciudad de México.Colectivos artísticos, creadores de memes, tuiteros, coleccionistas de rótulos y otras voces se inconformaron con la política de Cuevas, que no sólo apunta a los rótulos ahora, sino también a murales, mercados y otros espacios de convivencia tradicional en la capital del país."Esta iniciativa no sólo ha resultado en algo espantoso, sino que es una muestra de su completo desconocimiento de la importancia de la gráfica popular a nivel cultural", criticó la cuenta de Instagram Rótulos Chidos que compila estos trabajos plásticos.Sputnik conversó con la fanzinera (arte de publicación gráfica autogestiva), docente e ilustradora mexicana Iurhi Peña, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acerca de las implicaciones de esta decisión de la alcaldía Cuauhtémoc.Una Ciudad de México de coloresLa capital del país se acompaña históricamente de la creatividad popular de manera insoslayable, estima Peña en entrevista."Esa es una de las cosas que enojaron un chingo a la gente porque la gente sabe que quien hace estas cosas no es una empresa de diseño mamalona, sino gente común, es un oficio, y yo siento que la gente lo respeta mucho todavía", explora."Es una manifestación visual del pensamiento de la gente de la ciudad", donde es claro que quienes hacen los rótulos están conscientes de su carga humorística, como la ironía de ver a un cerdito dentro de un cazo cocinándose a sí mismo mientras sonríe en un puesto de carnitas.El rótulo, evalúa la profesora, ejerce una estética cómica que está muy ligada al albur y a los juegos de palabras propios de ámbitos urbanos.Justificación oficialEn un video oficial, la alcaldía Cuauhtémoc justifica la medida con entrevistas a vendedores de diferentes opciones de alimentos y bebidas callejeras."A la gente le gusta la atención, le gusta la imagen puesto que da más confianza de calidad en lo que les ofrecemos, nos ha beneficiado muchísimo", comparte una vendedora.Ella misma asegura que las administraciones municipales anteriores a Cuevas llevaban años sin atender la situación. En tanto, la propia alcaldesa defendió su postura asegurando que los locatarios implicados están conformes."Para doña Josefina las ofertas laborales a sus 56 años no existen, sobrevive gracias a ese puesto —su única fuente de trabajo y su vida—, el cual solicitó que pintaran y colocaran el logo de la alcaldía Cuauhtémoc y adecuarse al orden y disciplina de este nuevo gobierno", expuso Cuevas.Atentar contra la sensibilidad socialEl puerquito suicida o la torta loca atraen desde la diversión, recuerda, desde la risa, de modo que con su decisión Cuevas tocó una fibra social muy sensible, donde además ha manejado la situación con mucha torpeza al hablar de higiene, lo que equipararía al rótulo con la suciedad y la contaminación.En vez de pensar en medidas de infraestructura con impactos reales en beneficio de las personas, la política de la alcaldesa se concentra en impulsar el logo de su administración mediante el borrado con pintura blanca, critica Peña. "Es como borrar una parte muy crucial" en la identidad capitalina, en un nivel equiparable a las trajineras de Xochimilco.El rótulo se ha adaptado a nuevos códigos visuales, como el meme o el personaje de Nickelodeon Bob Esponja, subraya la artista, lo que da muestra de que su lenguaje también está en evolución.La actitud de la alcaldesa de Cuauhtémoc recuerda al fascismo, que habla de higienizaral otro, lamenta Peña, además de parecer una política de ocurrencias, sin planeación.Cuevas, considera la fanzinera, no estimó el peso de sus actos, como queda demostrado con las múltiples expresiones de rechazo que generó su determinación incluso más allá de las fronteras de la jurisdicción a su cargo. Como ejemplo sirve otra cuenta de Instagram, re.chida, que suma toda una colección de críticas a Cuevas en distintos tonos.Sin embargo, pese a las expresiones de apoyo, el oficio del rótulo sí está en amenaza de desaparición, reconoce la docente, por lo que esta situación puede contribuir a su revalorización como forma artística.Demanda de restauraciónLa iniciativa re.chida, cuenta de Instagram nacida en protesta contra la política de borrado de Cuevas, exigió a la funcionaria restaurar las manifestaciones destruidas hasta ahora."La destrucción de estos murales es un atentado a la cultura de nuestra ciudad y a su ciudadanía, es un insulto a las y los artistas rotulistas y a quienes pagaron por su oficio, no queremos una ciudad estéril y sin color, el arte popular chilango se debe valorar y defender", asentaron."¡La alcaldía Cuauhtémoc tiene que responder y restaurar lo que ha destruido! Sí a los rótulos, sí al arte popular, sí a una imagen pública nuestra libre de logotipos institucionales. Sí a los puestos ambulantes llenos de color, letras y brillo", abundaron en su pronunciamiento emitido desde el 17 de mayo, cuando empezó a discutirse el asunto en la arena pública mexicana.

