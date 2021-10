https://mundo.sputniknews.com/20211029/polemica-alcaldesa-de-cdmx-desata-criticas-por-proyecto-turistico-en-la-zona-rosa-1117697083.html

Polémica alcaldesa de CDMX desata críticas por proyecto turístico en la Zona Rosa

La titular de la alcaldía Cuauhtémoc de la capital mexicana, Sandra Cuevas, presentó un proyecto turístico y tecnológico para la Zona Rosa, uno de los sitios... 29.10.2021, Sputnik Mundo

El Corredor Turístico-Tecnológico en Zona Rosa comenzará a construirse en noviembre y se inaugurará el 14 de febrero de 2022, "con una infraestructura a la altura de las grandes ciudades", apuntó Cuevas.El proyecto consiste en un andador sobre la calle de Génova con 4.000 metros cuadrados de pantalla led con espectáculos audiovisuales, además de una tirolesa techada de doble carril a lo largo de todo el corredor, con lo que la alcaldesa busca detonar el potencial turístico de la zona.En la presentación del proyecto, la propia alcaldía lo califica como "la aventura más ambiciosa e innovadora de todo América Latina", con el objetivo de detonar distintos sectores económicos en la zona.La poeta y editora Carla Faesler cuestionó el proyecto y demandó que mejor la alcaldía rescate la arquitectura de la zona.Adrián Montemayor, encargado de información relativa al Tren Maya, también señaló a Cuevas por su iniciativa."Gracias a Sandra Cuevas por su notable ejemplo de cómo no se debe gobernar", apuntó.La Coordinación de Pueblos de Xochimilco también reprochó la iniciativa de Cuevas y consideró que generará desplazamiento de habitantes locales para beneficiar al turismo."Gentrificación, desplazamiento por turismo. Los dueños de la ciudad son los mismos en todas las alcaldías", lamentó la organización.Mauricio Nava, director editorial de Time Out México, también arremetió contra la iniciativa turística de pantallas led y cuestionó el ejercicio de los impuestos.Cuevas ha sido criticada desde que asumió como alcaldesa de Cuauhtémoc para el periodo 2021-2024. En su toma de posesión instaló una alfombra roja en el recinto gubernamental de la alcaldía, como si se tratara de un estreno cinematográfico.Además, una madrugada se paseó por la colonia Obrera, un recinto popular habitado por trabajadores en situaciones de vulnerabilidad, ataviada con un vestido elegante mientras pedía remover de las calles triciclos, sillones y otros objetos.En una de sus conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la alcaldesa de ostentar el pensamiento conservador y destacó una entrevista con el empresario Carlos Alazraki donde la política sostiene que no le gustan los pobres.La Zona Rosa es uno de los focos de entretenimiento y bohemia más icónicos de la Ciudad de México, que se ha convertido en un bastión cultural de la comunidad LGBT+, además de que históricamente fue encumbrado como un sitio cosmopolita por intelectuales y artistas como el pintor José Luis Cuevas, el novelista Juan García Ponce, la periodista Elena Poniatowska y el cronista Carlos Monsiváis.De origen argentino, el también mexicano Luis Guillermo Piazza retrató a esta generación de artistas mediante un homenaje irónico vaciado en la novela La mafia, que editó Joaquín Mortiz en 1967. Además, el novelista Luis Zapata convirtió a la Zona Rosa en escenario de su libro icónico El vampiro de la Colonia Roma.

