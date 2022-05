"Mientras haya país habrá muralismo mexicano": el artista plástico que pinta entre cacomixtles

https://mundo.sputniknews.com/20220528/mientras-haya-pais-habra-muralismo-mexicano-el-artista-plastico-que-pinta-entre-cacomixtles-1125843592.html

Su casa está poblada de policías celestes irónicos, amores sáficos tras las rejas, retratos de Ernesto Guevara y Emiliano Zapata, la máscara de un jaguar... 28.05.2022, Sputnik Mundo

Es el muralista mexicano Polo Castellanos, artista plástico y docente egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien, con su trabajo y en entrevista con Sputnik, recuerda que, pese a los intentos de despolitizar el relato artístico mexicano, el discurso social de la pintura sigue tan vivo como siempre.En la tradición artística mexicana son insoslayables tres nombres, a quienes se les entregaron los muros de los recintos públicos para consolidar un imaginario colectivo: David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, al menos.Luego surgió un manifiesto que buscaba trascender esa etapa y pasar a un arte desligado socialmente, "La cortina de nopal", firmado por José Luis Cuevas en 1956. A esa maniobra Castellanos se opone y no sólo llama a sino que practica un arte que recupera los conflictos políticos de México para contar historias y denunciar.Castellanos tiene obra pictórica en distintas partes del mundo, como Colombia, Cuba, Francia, Chile, Bolivia, edificios públicos de México y otros recintos.Además, ejerce el periodismo, la divulgación y el trabajo de arte comunitario en diferentes contextos, incluido el de mujeres presas en el penal de Santa Martha Acatitla, en el oriente de la capital del país.Actualidad de la denuncia pictórica"Desde niño, desde que tengo memoria me gusta dibujar, pintar, y después decidí hacer la licenciatura en artes visuales, en la (Escuela) Nacional de Artes Plásticas", narra el artista desde su casa en San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México.Castellanos tiene claro que su intención artística es defender y recuperar el muralismo, seguir trabajando en sus posibilidades y reconocer su interacción social."Al final es el único arte público que tiene tantos años, que nace en México hace 101 años y que va con una ruta completamente social, un arte pedagógico, didáctico, pero también subversivo que va a narrar la historia de México", defiende."Va a comenzar narrando la historia de México pero después va a narrar la historia presente también, ya no nada más el pasado", una dinámica que dejará el estatismo de representar indígenas que venden flores para aludir a Vladimir Lenin, Karl Marx y las luchas obreras y campesinas, entre otras provocaciones, apunta.El muralismo es un arte que propone diálogos visuales y el desarrollo de una conciencia política y de clases desde los muros en un país mayoritariamente analfabeta, recuerda el artista, además de que funciona como un guardián de la memoria y una voz que trabaja también imaginando el futuro."Quizás es la única disciplina artística en este país que ha acompañado todos los movimientos sociales", especula."Tiene que haber un muralismo que sea crítico, que realmente ponga a debatir, y ahí es cuando el muralismo se vuelve muy peligroso, empiezan las censuras, las persecuciones, la destrucción de murales es impresionante", denuncia, en un doble discurso oficial que dice promover la cultura mientras la acota.Censura en Puebla, en Coyoacán, en ChileHan sido varias las ocasiones en que su obra ha sufrido persecución y rechazo, cuenta Castellanos, pero destaca dos: una en el ayuntamiento de Atlixco, Puebla, y otra en Osorno, Chile, ciudad que devino refugio de exiliados alemanes nazis tras la caída del Tercer Reich, en 1945."De hecho se cree que una gran parte del oro nazi está enterrado en Osorno", platica.En el Palacio Municipal de Atlixco, ubicado a unos 35 kilómetros al suroeste de la capital de Puebla, las amenazas comenzaron incluso antes de concluir la obra pictórica, que recibió amagos de borrado por aludir a la historia de la lucha de resistencia de esa localidad con alusiones a la República Española, entre otras victorias."Si no es por Atlixco se hubiera perdido la Batalla de Puebla, por ejemplo, y los gringos nunca pudieron tomar Atlixco, los corrieron con lanzas envenenadas, entonces el ejército gringo no quería ni acercarse, entonces toda esa historia la quisieron ocultar y es la historia que yo pinté", describe Castellanos.En 2017 México sufrió un terremoto que dañó múltiples edificios de patrimonio histórico en distintas entidades, como Morelos, entre ellos el ayuntamiento atlixquense, circunstancia que fue aprovechada por las autoridades municipales para censurar al pintor.Durante los trabajos de restauración, que hoy mantiene a Atlixco sin techo firme en su edificio gubernamental, las autoridades utilizaron el cierre de las instalaciones para destruir el mural de Castellanos en secrecía, hecho del que se enteró luego de que un periodista lograra infiltrarse.No obstante esta intentona de censura, la gente se movilizó en favor de la obra y Castellanos tuvo oportunidad de restaurarla.El otro episodio sucedió en Osorno, Chile, en la región de Los Lagos y ubicada a unos 920 kilómetros al sur de Santiago, luego de que el pintor mexicano se atreviera en 2018 a transgredir la figura oficializada de la poeta Gabriela Mistral.Luchadora política, manifestante desde la disidencia sexual por su lesbianismo, diplomática, a Mistral se la despolitiza acotándola a su rol de maestra de niños, acusa Castellanos, quien en la obra la proponía no sólo desnuda sino abrazada a su pareja.El conservadurismo de Osorno se inconformó con sus intenciones y las amenazas tampoco esperaron a que Castellanos dejara de pintar, recuerda, un relato por la lucha popular chilena en favor de la educación pública y gratuita."Ya tenía a las damas de la vela perpetua del Colegio de Profesores, que es donde se pinta el mural, encima de mí porque estaba yo pintando a una mujer desnuda, qué barbaridad, y encima ¿por qué un mexicano estaba pintando ahí? Se armó una", platica.Fue un grupo paramilitar el que tapió no sólo el mural de Castellanos sino otras obras que se trabajaban en el recinto académico.También en el Museo de El Carmen, en Coyoacán, sufrió inconformidades contra su obra luego de buscar exponer ahí "la camarada Lupita", una virgen de Guadalupe encapuchada para participar en jornadas de protesta popular que recuerda a la Virgen de las Barricadas reivindicada en 2006 por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), entre otros movimientos sociales.La CIA contra la plástica mexicanaSi bien ha hecho ruta académica hasta el doctorado, acusa que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), institución a cargo de gestionar los respaldos económicos a estudiantes e investigadores en México, ha vetado su último proyecto de posdoctorado por aludir a la intervención que presuntamente tuvo el Gobierno de Estados Unidos en la historia del arte social del país."La infiltración y los servicios de inteligencia empezaron a minar las rutas artísticas en México y en América Latina, y entonces yo me meto en una parte que todavía es muy reciente, muy viva, que es a partir de esta mal llamada generación de ruptura, que en gran medida fue financiada por las tapaderas de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) para romper justamente con la Escuela Mexicana de Pintura y el muralismo", anota.Figuras como el crítico de arte José Gómez Sicre fungió como director de artes plásticas de la Panamerican Union, entidad de cooperación entre Estados Unidos y Latinoamérica, y al mismo tiempo como agente de la CIA, a quien incluso se atribuye la redacción oculta del famoso manifiesto de Cuevas, acusa Castellanos."Había toda una ruta hacia América Latina desde el arte y José Luis Cuevas fue el ariete de estos para hacer la ruptura o la supuesta ruptura, que en realidad nunca plantearon nada, o sea, empezaron a hacer aarte moderno", asevera."Si tú revisas todos los patrocinios de esta generación, es la Panamerican Union, la OEA (Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington), todas las galerías vinculadas a ellos, etcétera, etcétera, es decir, hay dinero por todos lados para comprarlos y ahí nace toda una ruta artística que desde entonces va a estar golpeando al muralismo mexicano", añade.Procesos colectivos y continuidad de la lucha socialActualmente Castellanos trabaja en un mural solidario en favor del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Postgraduados (Sintcop), como parte de una determinación en la que junto a otros artistas optó por la necesidad de seguir poniendo el muralismo al servicio de las luchas sociales.Los trabajos pictóricos de Siqueiros, Rivera y Orozco acompañan a la Ciudad Universitaria de la UNAM desde su fundación, al Palacio Nacional, sede del ejecutivo federal, al Antiguo Colegio de San Ildefonso, lo que destaca su relevancia en el acompañamiento a la escuela pública, considera el pintor."El muralismo es consecuencia de la universidad pública y gratuita y el muralismo va a reforzar el pensamiento crítico, también, de las universidades públicas, es justo en las universidades públicas donde se va a concentrar el pensamiento crítico de todo un país o de toda la región", destaca."Desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, y ese es el muralismo que nosotros estamos impulsando, no se puede separar", agrega.Además, como pintor señala que ha fomentado trabajos artísticos colectivos donde la comunidad no quede integrada sólo como asistente del artista, sino que participe de manera activa en la planeación, realización y reformulación de la obra.Y como docente, ha fomentado la discusión pública sobre la teoría del color, la perspectiva, el punto de fuga, la línea y el punto, herramientas técnicas que luego de divulgar asiste entre los interesados.Desde los 17 años inició labores de alfabetización de la mano de la teoría educativa del brasileño Paulo Freire, recuerda el artista.Trayectorias y futurosCastellanos muestra un billete de la Lotería Nacional ilustrado con una de sus obras, perteneciente a una de cuatro series lanzada por la institución para exponer el trabajo de 100 artistas plásticos mexicanos.Su escritorio, su restirador, sus pizarrones hablan de proyectos a futuro, pendientes administrativos y creativos por atender."El discurso oficial dice que el muralismo mexicano fue un movimiento artístico de los años 20 y 30 y que allá se quedó y murió, nosotros llevamos años diciendo que esa es la mentira más grande, pero la siguen replicando, por ejemplo, en las universidades privadas, siguen enseñando eso y es un discurso ya de Estado, que es más grave aún", lamenta.Sin embargo, el artista identifica cuatro generaciones de muralistas activas en el país, donde además, en contra de cierto relato convencional, han proliferado las pintoras mujeres."Empezó a sonar durísimo que no había mujeres muralistas, nuestras compañeras brincaron inmediatamente y dijeron: ‘Eso es falso’, si bien en un momento histórico fueron invisibilizadas, porque lo fueron, Elena Huerta, Aurora Reyes, Olga Costa, todas ellas fueron invisibilizadas, eso fue cambiando", dice."Ahora hay más mujeres muralistas y este discurso que polariza, que en vez de aportar polariza dos posturas, nuestras compañeras lo tumbaron porque incluso hay un montón de muralistas en las comunidades LGBTTTIQ+", recuerda.Las nuevas generaciones de muralistas están redescubriendo esta tradición, retomando el compromiso ideológico de la disciplina, evalúa Castellanos."Mientras tengamos país va a haber muralismo mexicano", declara.

