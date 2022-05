https://mundo.sputniknews.com/20220529/candidato-colombiano-hernandez-anticipa-resistencia-a-su-lucha-contra-la-corrupcion-1125988530.html

Candidato colombiano Hernández anticipa resistencia a su lucha contra la corrupción

BOGOTÁ (Sputnik) — El candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández, quien pasó a la segunda vuelta electoral del 19 de junio, destacó la jornada... 29.05.2022, Sputnik Mundo

Aseguró además que no descansará ni un minuto hasta que cumpla las promesas que hizo, y que trabajar por el bienestar de los colombianos."A quienes me votaron no les fallaré. No descansaré un minuto en cumplirles mi compromiso, que es hoy y siempre, hacer de Colombia un país con oportunidades para todos donde el Gobierno trabaje para el bienestar de los colombianos en especial los más necesitados", indicó.Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (centroderecha), obtuvo 28,19% de los sufragios, detrás de Gustavo Petro, de la coalición Pacto Histórico (izquierda), quien se quedó con 40,32%, según informó la Registraduría Nacional, con 99,43% de las mesas escrutadas.El exaldalde de Bucaramanga pasó así a la segunda vuelta y se convirtió en la sorpresa de la votación, dejando fuera de carrera al candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, quien obtuvo 23,87% de los votos.

