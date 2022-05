https://mundo.sputniknews.com/20220527/argelia-amenaza-con-cortar-el-suministro-de-gas-a-espana-1125908907.html

Argelia amenaza con cortar el suministro de gas a España

Argelia amenaza con cortar el suministro de gas a España

A sesenta años de la guerra de liberación y la independencia de Argelia, el analista chileno Esteban Silva dialogó con GPS Internacional para analizar la... 27.05.2022, Sputnik Mundo

Argelia amenaza con cortar el suministro de gas a España

Crecen las tensiones entre el país árabe y Europa por el suministro de gasArgelia podría rescindir el contrato para el suministro de gas a España si Madrid redirige el combustible argelino a un tercer país, según informó el Ministerio de Energía del país africano. En este marco, el ministro Muhammad Arkab, fue informado por la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que esta semana España iniciaría la reversión del gas a través del gasoducto Magreb – Europa. Al respecto, "aquí ha habido una reacción legítima por parte del Gobierno argelino", indicó.Asimismo, "hay una visión de desarrollo propio y autonomía por parte de Argelia", indicó Silva. Son varios los países europeos que dependen del país árabe para su abastecimiento de gas. Por su parte, sobre la relevancia histórica de la política exterior argelina, "no hay que olvidar su aporte al dinamismo, la extensión y el crecimiento de la agenda del Movimiento de No Alineados", indicó. En este sentido, "se destaca el aporte al diálogo norte-sur para reducir las asimetrías", expresó.La independencia argelina marcó un antes y un después en los procesos de descolonizaciónA sesenta años de la guerra de liberación y la independencia de Argelia, "desde el punto de vista político, dicha independencia marcó un antes y un después en relación a los procesos de descolonización frente a los países del norte desarrollado", aseveró el analista. En este sentido, "fue un aliciente muy relevante para otros movimientos de liberación de África y Asia, enmarcando de manera definitiva el proceso de descolonización de una parte muy importante de los países del sur del mundo", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista colombiano Javier Calderón, con quien dialogamos sobre la designación de Colombia como aliado estratégico de la OTAN.Designación de Colombia como aliado de la OTAN restringe su soberaníaEl presidente de EEUU, Joe Biden, designó a Colombia como un importante aliado de EEUU fuera de la OTAN. Esta designación le brinda al país sudamericano la oportunidad de beneficiarse de un acceso especial a los programas militares y ecónomicos de la potencia norteamericana, pero no le otorga las garantías de seguridad que tienen los miembros de dicha alianza de seguridad colectiva. Al respecto, "este asunto lo comenzó el expresidente Juan Manuel Santos", expresó el investigador colombiano.En este marco, "ni bien se firmó el Acuerdo de Paz se anuncio de que empezaba el trámite de convertirse en socio de la OTAN", indicó. Por lo que esto era "una especie de caramelo que le entregaba a las fuerzas militares colombianas, a cambio de que respetaran el Acuerdo de Paz y se encuadraran en la política que se estaba iniciando", añadió. Ello llega en un momento muy particular que "tiene que ver con contrarrestar el efecto que tuvo el levantamiento de las sanciones a Venezuela", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la importancia de las potencias emergentes en el mundo contemporáneo.AutóctonoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico Charles Prates, con quien dialogamos sobre su carrera artística y profesional, enfocada desde la autogestión. Prates ha trabajado tanto a nivel nacional e internacional como productor musical, así como educador y creador de instrumentos musicales alternativos.

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

