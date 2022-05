Cáncer de próstata, la enfermedad silente que más amenaza a los hombres de Nicaragua

"No es un problema cultural, es un problema de información. Aquí [en Nicaragua] hay tres millones de varones que si no saben el peligro de la enfermedad no la van a procesar [la información] igual. Crearon el 'mono' [el miedo] los urólogos viejos de 'meterle el dedo' a los hombres, entonces los hombres que son 'machos' no se dejan [hacer el examen tacto rectal], pero el problema es de información", manifestó Arancibia.