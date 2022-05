Info-Saboteadores: así opera el Centro Ucraniano de Operaciones Informativas y Psicológicas

https://mundo.sputniknews.com/20220524/info-saboteadores-asi-opera-el-centro-ucraniano-de-operaciones-informativas-y-psicologicas-1125762793.html

Info-Saboteadores: as铆 opera el Centro Ucraniano de Operaciones Informativas y Psicol贸gicas

Info-Saboteadores: as铆 opera el Centro Ucraniano de Operaciones Informativas y Psicol贸gicas

Terrorismo telef贸nico, fraudes con tarjetas bancarias, ataques informativos, repetici贸n masiva de comentarios en publicaciones populares de las redes sociales... 24.05.2022, Sputnik Mundo

Se trata de aut茅nticas 'f谩bricas de trolls' y campa帽as enteras para generar miedo y p谩nico, que han lanzado un frente de guerra h铆brida.Y es que han demostrado ser de los m谩s controvertidos y escandalosos en cuanto a pr谩cticas de trabajo dentro del Ej茅rcito Ucraniano. Actualmente, estos centros forman parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania (FOE) y antes de 2014 formaban parte del servicio de inteligencia de la Armada ucraniana.Como sugiere su nombre, su principal tarea de "combate" es la guerrilla informativa y psicol贸gica en el territorio del enemigo. En este art铆culo, les hablaremos de algunas operaciones a gran escala realizadas contra Rusia, donde los CIPSO ucranianos desempe帽aron un papel importante.La mayor铆a de los materiales utilizados en el art铆culo aparecieron en la web gracias al grupo de hackers ucranianos Beregini, que han estado operando contra el Gobierno de Kiev desde el inicio del conflicto en Donb谩s.驴Qu茅 son estos centros?Se afirma que las fuerzas del CIPSO se hab铆an incorporado a las Fuerzas Armadas de Ucrania en 2004, cuando pasaron a formar parte del servicio de inteligencia de la Marina ucraniana. Por ejemplo, un centro ten铆a su sede en la ciudad de Sebastopol y otro en Odesa. En 2014, tras la llamada Revoluci贸n de la Dignidad, los centros de operaciones informativas y psicol贸gicas pasaron a depender de las FOE.Los documentos disponibles en la web revelan que las SSO cuentan con cuatro de estos centros:Cada uno de estos centros recopila y analiza informaci贸n para desacreditar al enemigo en el espacio informativo (lo cual incluye la creaci贸n de los llamados fakes), crear una imagen positiva de Ucrania en el mundo y preparar sabotajes informativos y psicol贸gicos.En pocas palabras, la actividad principal del CIPSO ucraniano es apoyar el frente informativo en su propio territorio, en el espacio del enemigo y en el territorio de los posibles 'socios' y aliados.Bajo los est谩ndares de la OTANEl Ministerio de Defensa ucraniano form贸 a oficiales, soldados y aut贸nomos ucranianos en el arte de la guerra informativa-psicol贸gica empleando algunas de las mejores pr谩cticas del mundo. No es un secreto, pues nadie lo oculta.Por ejemplo, Alex茅i Arest贸vich cit贸 en una de sus entrevistas el uso de libros de texto estadounidenses sobre la guerra de informaci贸n. Ahora trabaja como asesor del jefe de la oficina del presidente Zelenski, pero durante mucho tiempo antes, Arest贸vich sirvi贸 en la Direcci贸n General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania.Las Fuerzas de Operaciones Especiales se establecieron como una de las unidades clave de la Armada ucraniana. El sitio web de las FOE de Ucrania presenta la estructura de las principales unidades, copiando, seg煤n un oficial del Centro de Operaciones Especiales, un sistema de unidades similar al de EEUU.Al igual que en el Ej茅rcito estadounidense, Ucrania cuenta con cuatro centros CIPSO. Varios documentos muestran que la clasificaci贸n de los productos de informaci贸n tambi茅n se basa en los est谩ndares de la OTAN.En 2018, las FOE ucranianas prepararon un manual de formaci贸n sobre "Operaciones de Informaci贸n". Muchos t茅rminos importantes se dan en paralelo en ingl茅s. Por lo tanto, se puede deducir que el marco metodol贸gico se redact贸 de acuerdo con las normas de unidades similares de la OTAN o se tom贸 prestado directamente de ellas.Rusia es un objetivo especialEl manual tiene un p谩rrafo entero sobre c贸mo contrarrestar a Rusia: "Propaganda rusa y guerra h铆brida" (pp. 16-19).A los nuevos oficiales del CIPSO se les explic贸 que su tarea era contrarrestar la 'propaganda rusa', que, seg煤n la metodolog铆a de las Fuerzas de Operaciones Especiales, se divide en cuatro grupos. Por ejemplo, esta es una cita del cap铆tulo sobre Propaganda rusa y guerra h铆brida:"T茅cnicas de manipulaci贸n de la informaci贸n: el concepto ruso:Eso significa que un combatiente de la CIPSO debe ser consciente de la amenaza informativa rusa y entender c贸mo construir una campa帽a psicol贸gica eficaz para contrarrestarla.El autor del curso para las FOE es alguien llamado D. O. Bogush. Seg煤n datos revelados por el grupo de hackers Beregini, Denis Bogush uno de los principales promotores de la propaganda antirrusa, ha participado en las conferencias StratCom (Comunicaciones Estrat茅gicas) de la OTAN sobre La lucha contra la (des)informaci贸n rusa en Vilnius y Kiev.Operaciones contra Rusia: terrorismo telef贸nicoLa campa帽a m谩s delicada y de mayor repercusi贸n de CIPSO dirigida contra los rusos de a pie, rozando el delito, ha sido el fraude telef贸nico masivo. Desde 2020, ha habido un aut茅ntico tsunami de llamadas en toda Rusia supuestamente "del servicio de seguridad" de distintos bancos, departamentos del Ministerio del Interior y del Servicio Federal de Seguridad de Rusia.Es probable que la pr谩ctica de sacar dinero a los rusos (los estafadores no se privaron de timar a los pensionistas y a los discapacitados, que transfirieron a los estafadores sus 煤ltimos fondos, incluidos los 'fondos funerarios' y el dinero reservado para medicinas) fuera tambi茅n un ejercicio de entrenamiento en preparaci贸n para tareas m谩s serias.C贸mo funcionan los centros del fraude y guerrilla telef贸nicaDesde que comenz贸 la operaci贸n militar especial el flujo de denuncias de fraude telef贸nico en Rusia se desplom贸. El descenso se produjo inmediatamente despu茅s de los ataques con misiles a los principales centros de operaciones informativas y psicol贸gicas. Cabe destacar que se registraron descensos similares en el fraude telef贸nico cuando hubo cortes de electricidad e Internet en Kiev. Por supuesto, esto podr铆a ser simplemente una coincidencia.Sin embargo, en abril de 2022, los agentes de la ley rusos en la ciudad liberada de Berdiansk descubrieron tres centros de llamadas dirigidos por estafadores. Al parecer, los empleados del batall贸n telef贸nico hab铆an abandonado sus puestos de trabajo a toda prisa y no hab铆an destruido por completo cosas como las descripciones de sus labores que detallaban las cadenas de acci贸n para estafar a los ciudadanos rusos y robar el dinero de sus tarjetas bancarias.Ya en 2019 hubo informes de la existencia de centros de terrorismo telef贸nico concentrados en Dnepropetrovsk. El periodista ucraniano Vladislav Bovtruk realiz贸 su propia investigaci贸n, aceptando un trabajo en uno de estos centros de llamadas controlados por las FFAA de Ucrania. Se convenci贸 de que los ciudadanos rusos eran su principal objetivo.El Ministerio del Interior ruso inform贸 de que las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban reclutando para centros de llamadas que difund铆an informaci贸n falsa sobre bombas colocadas en edificios p煤blicos. Hubo dos requisitos para ser contratado: hablar ruso y tener el deseo de "vengarse de Rusia".Una oleada de llamadas a escuelas, guarder铆as, centros comerciales e instituciones p煤blicas con falsas informaciones sobre minas y bombas en 2020 parec铆an ser ataques bien orquestados para intimidar a la poblaci贸n y sembrar el p谩nico. Como lo se帽al贸 en repetidas ocasiones el servicio de prensa del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, la mayor铆a de estas llamadas se realizaron desde Ucrania.Todav铆a no se ha hecho p煤blica ninguna prueba documentada de la participaci贸n directa de especialistas ucranianos de la CIPSO en estas operaciones. Sin embargo, incluso el Banco Central de Rusia se帽ala que la actividad de los estafadores telef贸nicos en Rusia ha disminuido dr谩sticamente desde el 24 de febrero.'Marbas Afectuoso' y 'Antorcha'Entre otras cosas, el grupo de hackers Beregini public贸 documentos que revelan dos operaciones a gran escala realizadas por el emblem谩tico 72 CIPSO desde 2020. Ambas operaciones, Marbas Afectuoso (Laskovi Marbas) y Antorcha (Fakel) ten铆an como objetivo a los rusos.El objetivo de la campa帽a psicol贸gica Marbas Afectuoso era sembrar el p谩nico y el sentimiento de protesta en toda Rusia, y organizar manifestaciones en las principales ciudades rusas. El personal del CIPSO deb铆a llevar a cabo un conjunto de actividades de informaci贸n para convencer a los rusos de la "dif铆cil situaci贸n sociopol铆tica y econ贸mica del pa铆s".Para ello, los especialistas ucranianos decidieron dirigirse a "la poblaci贸n pol铆ticamente activa de la Federaci贸n Rusa de entre 18 y 45 a帽os". La informaci贸n deb铆a transmitirse a trav茅s de "l铆deres de opini贸n de la oposici贸n", entre otros.Para cada una de las regiones fronterizas, que eran de especial inter茅s para la CIPSO, se prepar贸 un plan independiente. Estas son las tesis b谩sicas utilizadas por el personal del 72 Centro de Operaciones Informativas y Psicol贸gicas en sus manuales y asignaciones para los actores ('f谩brica de trolls', dibujantes, blogueros):Las tareas del grupo t谩ctico podr铆an haber incluido un plan para celebrar m铆tines antigubernamentales. Por ejemplo, en 2020 habr铆a tres m铆tines en Mosc煤, dos en Jab谩rovsk, uno en Nizhni N贸vgorod y seis en Ekaterimburgo.Los objetivos del grupo t谩ctico podr铆an haber incluido un plan de llevar a cabo protestas antigubernamentales. Por ejemplo, en 2020 se llevar铆an a cabo tres manifestaciones en Mosc煤, otras dos en la ciudad de Jab谩rovsk, una en Nizhni N贸vgorod y otras seis en Ekaterimburgo.Igualmente curiosa es la operaci贸n Antorcha, que fue llevada a cabo por la CIPSO en la misma 茅poca. Su objetivo era "desacreditar a la Guardia Nacional de Rusia y a la Polic铆a de Rusia".El razonamiento es m谩s o menos el mismo:Y eso est谩 lejos de ser todo.Las falsificaciones publicadas en sitios web an贸nimos y en los grupos de las redes sociales como VKontakte y Telegram, con la participaci贸n de la "f谩brica de trolls", pretend铆an animar a los rusos a asistir a las manifestaciones antigubernamentales. Principalmente en Mosc煤, San Petersburgo, Nizhni Novgorod y Ekaterimburgo.Estas caricaturas son tambi茅n obra del personal ucraniano de operaciones informativas-psicol贸gicas y del personal ruso empleado por el CIPSO.Operaci贸n Volodia y amenazas a los diputadosEn 2021, se lanz贸 la operaci贸n Volodia en las regiones rusas fronterizas con Ucrania. El objetivo era crear desconfianza en las acciones de los dirigentes regionales y federales de Rusia. El 72 Centro de Operaciones Informativas y Psicol贸gicas dise帽贸 e implement贸 la operaci贸n. As铆 es como se presentaron las tareas en la presentaci贸n de la operaci贸n al grupo t谩ctico:Las metas y objetivos de la operaci贸n Volodia:"El objetivo es socavar la confianza en las acciones de los l铆deres militares y pol铆ticos rusos en las regiones fronterizas; crear desconfianza en el trabajo de los 贸rganos de autogobierno regionales".Estos fueron algunos de los objetivos de la operaci贸n Volodia:Sin embargo, la parte m谩s curiosa de la operaci贸n result贸 ser el "trabajo" con los parlamentarios en v铆speras de las elecciones regionales en la regi贸n de Voronezh a finales de 2021.El CIPSO seleccion贸 a diez "v铆ctimas" de la lista de candidatos a la Duma Estatal y a las autoridades locales de la regi贸n de Voronezh del partido Rusia Unida y elabor贸 un plan para desacreditar su imagen. Seg煤n los documentos, se estableci贸 una cooperaci贸n con los opositores de estos candidatos: deb铆an trabajar para lograr su aniquilaci贸n pol铆tica.Sin embargo, no se limitaron a desacreditar a los pol铆ticos regionales. Los opositores de Rusia Unida empezaron a recibir amenazas de personas an贸nimas en las redes sociales. Parec铆a que los pol铆ticos estaban amenazados por algunos delincuentes partidarios de las autoridades en funciones para obligarlos a retirarse de las elecciones. Los principales objetivos de la operaci贸n eran los candidatos del Partido Comunista de la Federaci贸n Rusa (PCFR) y del Partido Pol铆tico Panruso Rodina.Los textos de cada mensaje eran pr谩cticamente los mismos, preparados y distribuidos por el mismo personal del CIPSO. En un informe sobre sus avances, el grupo t谩ctico del Centro 72 report贸 que se enviaron amenazas a veinte candidatos de Voronezh exigiendo que se negaran a participar en las elecciones. He aqu铆 un ejemplo de dicho mensaje amenazador:La intenci贸n era que los candidatos seleccionados hablaran p煤blicamente de la presi贸n ejercida por las autoridades, comprometiendo el proceso electoral en la regi贸n y llevando a los descontentos a las calles. Adem谩s, la operaci贸n pretend铆a desacreditar a los candidatos del partido Rusia Unida y reducir significativamente sus resultados en las elecciones.En lugar de un ep铆logo: Contrapropaganda cultural鈥攈ist贸ricaNo se puede dejar de mencionar la secci贸n sobre contrapropaganda cultural-hist贸rica del mismo manual de formaci贸n para el personal de la CISPO. Los principales subapartados de esta secci贸n repiten la agenda de los medios de comunicaci贸n ucranianos: el aspecto hist贸rico, el aspecto religioso, la manipulaci贸n del eslavismo, el nombre "Rusia-Ucrania" e incluso la reescritura de documentos hist贸ricos. Todo ello forma parte del trabajo metodol贸gico utilizado en las operaciones informativas y psicol贸gicas.Estos ejemplos apenas detallan todas las operaciones de informaci贸n-psicol贸gicas de la CIPSO ucraniana. Solo algunos de los materiales e informes se han hecho p煤blicos. Sin embargo, todos ellos ten铆an un objetivo: desestabilizar el sentimiento pol铆tico interno de Rusia.

