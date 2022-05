https://mundo.sputniknews.com/20220520/en-cuba-el-socialismo-es-independencia-y-soberania-1125658573.html

"En Cuba el socialismo es independencia y soberanía"

La normalización de las relaciones diplomáticas con EEUU están paralizadas. 20.05.2022, Sputnik Mundo

En el marco de la publicación del libro "Cuba-Estados Unidos. Una mirada a la relación bilateral en el Siglo XXI" editado por Planeta, su autor, el ex vicecanciller uruguayo Ariel Bergamino dialogó con GPS Internacional para analizar el estado de las relaciones bilaterales y sus implicaciones para el vínculo entre EEUU y América Latina.El 17 de diciembre de 2014, los entonces presidentes de EEUU y Cuba, Barack Obama y Raúl Castro respectivamente, anunciaron el inicio de un proceso para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde 1961. Tras un inicio vertiginoso con la visita oficial de Barack Obama a la isla a inicios de 2016, el proceso comenzó a desacelerarse a mediados de ese año. En este marco, "este proceso de normalización diplomática parece detenido", sostuvo el ex vicecanciller uruguayo.Si bien el mismo comenzó en el año 2014, "las negociaciones habían comenzado bastante antes", indicó. Pese a que las relaciones diplomáticas entre ambos países estuvieron formalmente interrumpidas, "el diálogo en determinadas circunstancias nunca se ha interrumpido", expresó el también ex embajador uruguayo en Cuba. Con respecto a la situación en Cuba, "no es ni el país perfecto que algunos proclaman ni el infierno que otros denuncian, por lo que hay que conocer algunas líneas de larga duración", expresó.La Revolución como símbolo de lucha latinoamericanaCon respecto a la posición de EEUU en la actualidad, "la administración Biden ha sido bastante opaca en esta materia", sostuvo. En este sentido, "es un presidente más acotado y tiene menos volumen del que tenía Obama, ello no es sólo frente a Cuba, sino hacia América Latina en su conjunto", indicó. Por su parte, "para entender este proceso hay que comprender a Cuba, hay que tener en cuenta su condición caribeña y de isla, su componente multiracial, multicultural, así como su religiosidad", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador brasileño Fabio Borges, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en Brasila meses de las elecciones presidenciales.Bolsonaro está cada vez más aislado políticamenteEl juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño Dias Toffoli desestimó una demanda presentada por el presidente Jair Bolsonaro contra el también magistrado de la máxima corte Alexandre de Moraes por "abuso de autoridad", según una resolución divulgada por la prensa local. En este marco, "hace mucho tiempo que el presidente intenta crear una narrativa de colocar en jaque las instituciones democráticas, pero estas están demostrando que son fuertes", indicó el investigador brasileño.En esos intentos Bolsonaro sale cada vez más frágil, "porque las cuestiones más jurídicas e institucionales demuestran claramente que el presidente está desesperado por la posibilidad de perder las elecciones", sostuvo. En este sentido, "está buscando una excusa para intentar dañar al próximo mandatario en Brasil", aseveró. Como la mayoría de las instituciones están respondiendo fuertemente, "esta narrativa de que hay un intento de persecución está perdiendo fuerza", concluyó Borges.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre la importancia de las potencias emergentes en el mundo contemporáneo.El Gobierno venezolano saluda la posición de AMLO sobre Cumbre de las AméricasEn M24 también estuvimos en contacto con el analista venzolano William Serafino, con quien dialogamos sobre la política exterior de Venezuela hacia EEUU en el marco de las crecientes tensiones entre la potencia norteamericana y Rusia.

