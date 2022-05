https://mundo.sputniknews.com/20220519/bolsonaro-declara-que-tal-vez-fue-el-unico-presidente-en-oponerse-al-aislamiento-en-la-pandemia-1125646299.html

Bolsonaro declara que "tal vez" fue el único presidente en oponerse al aislamiento en la pandemia

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que debe de haber sido el único mandatario en oponerse a la medida de aislamiento... 19.05.2022, Sputnik Mundo

Bolsonaro se refería a una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que en 2020 autorizó a los estados y municipios a tomar acciones contra la pandemia al margen de lo que hiciera el Gobierno.El mandatario afirmó que gracias a su postura el país no enfrenta problemas sociales."Brasil hizo su parte, colaborando con estados y municipios, y más: con los más humildes que, al verse obligados a quedarse en casa, perdieron todos sus ingresos (...) Y no tuvimos ningún problema social en Brasil porque acogimos a esta gente. Estamos volviendo a la normalidad", comentó.Agregó que mientras Brasil vuelve a la normalidad, otros países enfrentan la posibilidad de desabastecimiento."Ciertamente, la preocupación de todo jefe de Estado es la seguridad alimentaria y, en este momento, todos vuelven la mirada hacia Brasil, una potencia agrícola que no ha parado", dijo.Añadió que una de cada cinco personas en el mundo se alimenta por producción brasileña.Bolsonaro fue un duro crítico de las medidas adoptadas por muchos estados para combatir la expansión del COVID-19, como el uso de mascarillas, la vacunación y el aislamiento social.

