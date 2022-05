https://mundo.sputniknews.com/20220519/nicaragua-reajustara-su-presupuesto-para-evitar-alzas-del-combustible-ante-crisis-mundial-1125610552.html

Nicaragua reajustará su presupuesto para evitar alzas del combustible ante crisis mundial

Nicaragua reajustará su presupuesto para evitar alzas del combustible ante crisis mundial

MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, orientó reajustar el Presupuesto General de la República hacia una política de ahorro, que... 19.05.2022, Sputnik Mundo

El mandatario reconoció que su administración tuvo que reajustar sus programas de trabajo por los cambios causados por el enfrentamiento de las potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, contra Rusia.Ortega hizo el anuncio durante el acto de celebración del 127 aniversario del natalicio del héroe nacional de Nicaragua, Augusto C. Sandino, en el Centro de Convenciones Olof Palme de Managua.El jefe de Estado agregó que Nicaragua continuará haciendo un esfuerzo extraordinario para que la economía se desarrolle con la estrategia de contener el alza de los derivados del petróleo."Lo primero que hemos hecho y continuaremos haciendo es garantizar que el combustible, el gas y las tarifas de energía y agua, que no se incrementen, ese es el punto de partida de nuestra estrategia económica en estas circunstancias, para evitar que el motor de la economía no se vea debilitado", puntualizó Ortega.La administración Ortega congeló previamente los precios de los combustibles desde la segunda semana de marzo hasta la fecha.

