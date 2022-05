https://mundo.sputniknews.com/20220519/el-canciller-cubano-censura-actitud-discriminatoria-de-eeuu-en-proxima-cumbre-de-las-americas-1125607890.html

El canciller cubano censura actitud discriminatoria de EEUU en próxima Cumbre de las Américas

El canciller cubano censura actitud discriminatoria de EEUU en próxima Cumbre de las Américas

LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano, Bruno Rodríguez, censuró al Gobierno de EEUU en su intento de excluir a varios países latinoamericanos de la próxima... 19.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-19T01:46+0000

2022-05-19T01:46+0000

2022-05-19T01:46+0000

américa latina

eeuu

cuba

cumbre de las américas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1094356020_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_0122f626bf06570ec10951764dd23ff5.jpg

"EEUU ya no tiene el pretexto de no haber cursado aún las invitaciones, para disimular las exclusiones de países del hemisferio de la Cumbre que convoca a nombre de 'las Américas'. La Doctrina Monroe continúa orientando el comportamiento estadounidense hacia la región", escribió el jefe de la diplomacia cubana en su cuenta de Twitter.La decisión, aún no definitiva, de Washington de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima cumbre continental hizo que algunos Gobiernos —México, Bolivia y Guatemala— anunciaran su ausencia de la cumbre."Con engaños y maniobras de última hora, EEUU está tratando de justificar su decisión arrogante de excluir a países de la IX Cumbre de las Américas, lo que constituye un retroceso en las relaciones hemisféricas", enfatizó Rodríguez.Según Washington, los Gobiernos de La Habana, Mangua y Caracas no respetan la "democracia" y son "violadores los derechos humanos".Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha reiterado su rechazo a las exclusiones estadounidenses en la lista de naciones invitadas a la Cumbre.

https://mundo.sputniknews.com/20220517/cumbre-de-las-americas-varios-paises-rechazan-postura-anacronica-de-eeuu-1125552656.html

eeuu

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, cuba, cumbre de las américas