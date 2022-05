https://mundo.sputniknews.com/20220517/cumbre-de-las-americas-varios-paises-rechazan-postura-anacronica-de-eeuu-1125552656.html

Cumbre de las Américas: varios países rechazan postura "anacrónica" de EEUU

Varios países de la región se unen en contra de Washington en su intención de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la reunión de los jefes de Estado y de gobiernos del mes de junio.

La controversia desatada por EEUU al intentar limitar la participación a la próxima Cumbre de las Américas mostró las fisuras de Washington, debido al efecto dominó que generó el rechazo a la iniciativa.El descontento con la Casa Blanca por buscar dejar fuera a Cuba, Venezuela y Nicaragua, generó un consenso regional que entiende que la cumbre a realizarse del 6 y 10 de junio en Los Ángeles (California) debe incluir a todas las naciones.El líder mexicano, Andrés Manuel López Obrador, advirtió días atrás sobre su posible ausencia en el evento, en relación con la postura de Washington. Esta posición también fue cuestionada por la Comunidad de Naciones Caribeñas (Caricom), integrada por 15 países, y por naciones como Bolivia, Chile y Honduras.El rechazo a los planes de la Administración de Joe Biden sorprendió al país norteamericano, que enviará el miércoles 18 una comisión a México para abordar el tema.Para el entrevistado, el discurso de EEUU "fue anacrónico, al decir quién va y quién no a la cumbre, cuando debería ser abierta a todos".El experto sostuvo además que esa actitud de exclusión "va desgastando un espacio que pierde credibilidad y legitimidad".Barrios destacó que "los contrapesos en la región permiten que se conforme una nueva relación con EEUU". Esto en relación con gobiernos progresistas y en especial a la posibilidad de un triunfo electoral en mayo de Gustavo Petro en Colombia y de Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil en octubre.Consultado sobre si la potencia norteamericana aceptará su nuevo rol en la región, el analista opinó que esta nación "hará todo lo posible por mantener su hegemonía"."La transición no va a ser tersa, ya no lo es. Dependerá de la prioridad que le brinde a América Latina y al Caribe, en medio de tantos frentes que tiene abiertos", declaró Barrios en relación con el actual conflicto en Ucrania."América Latina siempre ha sido el reservorio de EEUU de recursos críticos y estratégicos para sobrellevar conflictos bélicos. Ha sido un lugar de entrenamiento para sus fuerzas armadas durante mucho tiempo", recordó el especialista.Desde 1994, la Cumbre de las Américas es la reunión de jefes de Estado y de gobiernos de los países del continente donde se abordan temas de interés regional.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

