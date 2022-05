https://mundo.sputniknews.com/20220518/turquia-insta-a-la-otan-a-respetar-sus-preocupaciones-de-seguridad-1125575432.html

Turquía insta a la OTAN a respetar sus preocupaciones de seguridad

ANKARA (Sputnik) — Turquía pide a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) respetar y apoyar las preocupaciones que tiene sobre su... 18.05.2022

El líder destacó que su país, a pesar de que siempre apoyará a la Alianza Atlántica, no puede aceptar "cada una de las proposiciones".Además, el mandatario recordó que la visita de las delegaciones de Finlandia y Suecia a Turquía, programada para el 23 de mayo con el objetivo de tratar la adhesión de esos países a la OTAN, no tiene sentido ni es necesaria."Ya dije que no deberían molestarse. No hay necesidad de eso. No cometeremos el mismo error dos veces", señaló Erdogan.El 16 de mayo, Erdogan declaró que Ankara no aceptará el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN debido a que estos países, según él, apoyan al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, proscrito como terrorista en Turquía).El 15 de mayo, Finlandia y Suecia anunciaron su decisión de solicitar oficialmente la adhesión a la OTAN.Se espera que el 18 de mayo presenten sus solicitudes de ingreso en la OTAN.La operación militar lanzada por Rusia en Ucrania el pasado 24 de febrero obligó a Estocolmo y Helsinki a replantearse su tradicional política de neutralidad e inclinó la opinión pública a favor del ingreso en la Alianza Atlántica.Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso advirtió en reiteradas ocasiones que el ingreso de esos países nórdicos en la OTAN implicaría consecuencias tanto para sus relaciones bilaterales con Rusia como para el conjunto de la arquitectura de seguridad europea.

