La Cancillería rusa: el borrador del documento para restablecer el PAIC está casi finalizado

MOSCÚ (Sputnik) — El borrador del documento de recuperar el PAIC cuenta con alto grado de preparación, en caso de una decisión política de las partes, el... 16.05.2022, Sputnik Mundo

El vicecanciller precisó que los aspectos restantes son políticos y no tienen que ver con el trabajo en el texto."Todo lo que falta para pulir el propio documento se puede hacer literalmente durante unos días", dijo a los periodistas.Destacó que Moscú está satisfecha con el texto existente "desde el punto de vista de garantizar nuestros intereses, incluida la cooperación pacífica energética atómica con Irán".Riabkov precisó que según fuentes iraníes y los resultados de la reciente visita del subjefe de la política exterior de la UE, Enrique Mora, a Teherán, "no se puede decir que algo ha cambiado".En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales –Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia y Alemania– firmaron un acuerdo conocido como el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.

