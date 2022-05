https://mundo.sputniknews.com/20220512/un-diputado-ruso-acusa-a-kiev-de-intentar-organizar-un-bloqueo-de-gas-a-europa-1125371693.html

Un diputado ruso acusa a Kiev de intentar organizar un bloqueo de gas a Europa

SIMFERÓPOL, RUSIA (Sputnik) — Las autoridades de Ucrania, obstaculizando el tránsito de gas ruso por su territorio y actuando en beneficio de Estados Unidos... 12.05.2022, Sputnik Mundo

"Las autoridades de Kiev, actuando en interés de EEUU, buscan imponer un bloqueo de gas a los países europeos. Están chantajeando abiertamente a los europeos. Está claro para todos que ya no hay garantías de seguridad para el tránsito de gas a través de Ucrania", dijo Sheremet.En este contexto, propuso a Europa a "considerar urgentemente una opción alternativa de suministro de gas", y mencionó el proyecto Nord Stream 2, que, según el diputado, es la única salvación para los países que sufren el déficit de gas.El 10 de mayo, la empresa Naftogaz Ucrania anunció que ya no es responsable del transporte de gas ruso por los territorios no controlados por Kiev, calificándolo de "causas de fuerza mayor".Por la misma razón el Operador del Sistema de Transporte de Gas de Ucrania anunció la terminación del tránsito de gas a Europa a través de la estación de medición de gas de Sojránovka y la estación de compresión de Novopskov, que están bajo control de Rusia (en el territorio de la República Popular de Lugansk) a partir de las 10.00 GMT del 11 de mayo.A través de Novopskov se transporta casi un tercio del tránsito de gas de Rusia a Europa, hasta 32,6 millones de metros cúbicos al día.La compañía rusa Gazprom declaró, a su vez, que no ve ningún obstáculo para continuar con el tránsito de gas a través de Ucrania.El portavoz del gigante gasístico, Serguéi Kupriyanov, aseguró que Gazprom cumple plenamente con sus obligaciones ante los consumidores europeos, suministra el gas para el tránsito según el contrato y el acuerdo de operador, y los servicios de tránsito fueron pagados completamente.Los expertos de la compañía de análisis noruega Rystad Energy afirmaron, por su parte, que la decisión de Ucrania interrumpió el tránsito de gas a Europa, lo que complicará los planes de los países europeos para llenar los depósitos subterráneos.

