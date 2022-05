¿Agoniza el gas? "España no tiene muchas alternativas"

"Creo que España está jugando contra el tiempo en este intento de buscar alternativas más confiables. Y no tiene mucho margen para no ensayar acuerdos que sean razonables con los proveedores de la región del Magreb. (...) Efectivamente creo que de momento España no tiene muchas alternativas para salir de la actual situación, de la crisis energética en la que se encuentra este país, y en la que está Europa", compartió con Sputnik Gustavo Lahoud, especialista en geopolítica de energía y recursos naturales.