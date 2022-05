https://mundo.sputniknews.com/20220512/panama-la-castigada-provincia-de-colon-afirma-su-reclamo-historico-al-estado-1125399544.html

Panamá: la castigada provincia de Colón afirma su reclamo histórico al Estado

Panamá: la castigada provincia de Colón afirma su reclamo histórico al Estado

Continúan las movilizaciones en la provincia en reclamo por falta de servicios e infraestructura, mientras organizaciones piden por la presencia del presidente. En otro orden, Rusia criticó la posición de Finlandia en su avance por adherirse a la OTAN. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El paro general y las manifestaciones iniciadas el 9 de mayo fueron impulsadas por organizaciones locales agrupadas en la Coalición de la Unidad por Colón (CUCO). Exigen la presencia del presidente Laurentino Cortizo en la provincia.El motivo del reclamo responde, en particular, al incumplimiento de obras anunciadas el año pasado por el Estado. Pero el problema es de fondo. La provincia es un enclave fundamental para la economía nacional, al servir de entrada y salida del canal de Panamá.El especialista destacó que históricamente "el pueblo colonense ha sido segregado, abandonado y explotado por las élites locales. (...) Gobierno tras Gobierno han prometido acabar con la desigualdad [que se ve en particular en esta provincia]".De acuerdo con datos oficiales, el desempleo en Panamá es de 11,3 % mientras en la provincia alcanza el 30 %, donde la informalidad supera el 60 % y la pobreza también es mayor que en el resto del territorio."El Gobierno anterior [Juan Carlos Varela, 2014-2019] comenzó un proyecto de reestructuración urbana en la provincia, con la empresa Odebrecht. Su propósito era desplazar a la población del centro de la ciudad o de las tierras más valiosas; es decir, construir viviendas en las periferias. (...) Esto también explica las protestas actuales", declaró el docente panameño.Morales lamentó el deterioro en la provincia, la cual "a pesar de ser un enclave logístico importante, fue penetrada por el narcotráfico. Colón ha formado parte de las redes del tráfico de drogas internacional, lo que contribuyó al aumento de la violencia".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un nuevo paso de Finlandia en su afán por adherirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo que ha generado críticas de Rusia. Y además, en Uruguay hinchas del club de fútbol Peñarol reclaman la expulsión de socios represores de la última dictadura (1973-1985).En Uruguay En Órbitase transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

