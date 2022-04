https://mundo.sputniknews.com/20220420/el-canal-de-panama-el-arma-que-occidente-no-podra-usar-contra-rusia-1124605364.html

El Canal de Panamá, el arma que Occidente no podrá usar contra Rusia

El Canal de Panamá, el arma que Occidente no podrá usar contra Rusia

Impedir el paso de barcos rusos por el Canal de Panamá, tal como plantean desde Ucrania y Estados Unidos, quebraría la histórica "neutralidad" del paso y... 20.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-20T15:10+0000

2022-04-20T15:10+0000

2022-04-20T15:10+0000

américa latina

panamá

canal de panamá

📰 conflicto en el este de ucrania

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109199/91/1091999123_0:124:2000:1249_1920x0_80_0_0_62878fe4d5bfea243990abb7dee2cb6f.jpg

La agenda oficial de la visita del secretario del Estado de EEUU, Antony Blinken, a Panamá tiene como punto central la cooperación migratoria entre ambos países. Sin embargo, se produce en el marco del conflicto en Ucrania y el enfático pedido de Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania concurrente en Panamá, para impedir el paso de barcos rusos por el Canal de Panamá y la campaña de sanciones comerciales a Rusia impulsada por EEUU y la Unión Europea.Para Morales, la presencia de Blinken responde, en ese contexto, a la intención del país norteamericano de "alinear a los países latinoamericanos, que hasta ahora se han mostrado neutros, como Argentina, México o Brasil" en relación al conflicto entre Ucrania y Rusia.Para el experto, Washington está preocupado por lograr mantener a América Latina alineada con su política exterior "en un intento de reafirmar sobre la región una influencia y dominio que está deteriorándose, agotándose". Según Morales, para EEUU es importante mantener a estos países en posturas similares a las de EEUU "no solo en cuanto a Rusia sino también en cuanto a China".Morales remarcó que, más allá de la visita, EEUU también ejerce "presión" sobre el Gobierno panameño especialmente en el campo financiero, uno de los puntos fuertes de la economía del país centroamericano. "EEUU ha buscado a lo largo de los años una mayor capacidad de monitorear, fiscalizar, intervenir en los dineros que circulan a través de Panamá, que se manejan a través de la banca panameña y que se invierten en diferentes proyectos inmobiliarios", apuntó, señalando que los Panamá Papers y los Pandora Papers fueron antecedentes de esta conexión.De todas maneras, Panamá tiene en su territorio otro preciado botín para Washington: el Canal de Panamá.A comienzos de marzo, cuando el pedido para incluir al Canal en las sanciones contra Rusia se repetía, la Autoridad del Canal de Panamá ratificó que se trata de "una vía acuática de tránsito internacional permanentemente neutral", según un comunicado oficial consignado por la agencia AFP.La neutralidad del canal está consagrada desde la firma de los Tratados Torrijos-Carter, suscritos en 1977 por el mandatario panameño Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter. Uno de los acuerdos firmados en esa oportunidad estableció la neutralidad del Canal para que "tanto en tiempos de paz como en tiempo de guerra, éste permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad".El mismo artículo reafirma que la intención es que "no haya contra ninguna nación ni sus ciudadanos o súbditos discriminación concerniente a las condiciones o costes del tránsito ni por cualquier otro motivo" y que ni el Canal ni el istmo de Panamá sean "objetivo de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo".Para Morales, la letra del acuerdo es clara respecto a que la Autoridad del Canal de Panamá "no puede legalmente sancionar a Rusia o a cualquier estado beligerante o que se encuentre en conflicto utilizando el Canal".Sin embargo, advirtió que "hay abogados en Panamá que han avanzado en la tesis de que pudieran emplearse sanciones sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas, arguyendo que la neutralidad es un concepto desfasado y que el tratado de neutralidad tiene un rango menor a la Carta de Naciones Unidas".Según el experto, si el Gobierno panameño se afiliara a esa interpretación, "el tratado de neutralidad, más allá de sus deficiencias, se convertiría en letra muerta, convirtiendo al Canal no solo de hecho sino de jure en un instrumento potencial de guerra"Morales no dudó en que avanzar por ese camino sería "altamente peligroso para Panamá", por las implicancias que podría tener en cuanto a su posicionamiento geopolítico.El analista remarcó que sería "un precedente nefasto" para Panamá, "un país que no tiene mayor capacidad militar y no estaría en posición de manejar" una situación de esas características. "Eso nos hundiría seguramente en una mayor dependencia externa", apuntó.Por ese motivo, para Morales "ha sido un error que Panamá haya participado en el pasado en coaliciones militares como la Coalición de la Voluntad cuando se invadió Irak (2003) o la Coalición contra el Estado Islámico (2014)".En ese sentido, Morales reclamó que "es vital que Panamá y América Latina tengan una política exterior propia independiente y que parta de la autodeterminación de nuestras naciones, de la integración latinoamericana y de los intereses de la región, sin convertirse en socio menor de ninguna potencia".

https://mundo.sputniknews.com/20220417/por-que-panama-se-niega-a-alinearse-con-eeuu-y-bloquear-el-canal-a-rusia-1124487041.html

https://mundo.sputniknews.com/20220420/no-solo-es-un-conflicto-armado-es-una-guerra-mediatica-embajada-de-rusia-en-mexico-sobre-ucrania-1124586774.html

https://mundo.sputniknews.com/20220331/un-experto-las-sanciones-a-rusia-generan-mayor-pobreza-inflacion-y-desempleo-en-america-latina-1123848242.html

https://mundo.sputniknews.com/20220416/eeuu-intimida-a-los-paises-de-america-latina-por-su-negativa-a-unirse-a-la-campana-antirrusa-1124477955.html

panamá

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

panamá, canal de panamá, 📰 conflicto en el este de ucrania, rusia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, eeuu