El sector agropecuario paga el mayor costo de las sanciones a Rusia en Colombia

Este sector de la economía colombiana mira con preocupación la tensión que mantiene el Gobierno de Iván Duque con Moscú y apuesta a mantener los canales de diálogo entre ambas naciones, ya que tienen mucho en juego: no solo las exportaciones que realiza Colombia a Rusia de carne, flores, café, banano, mantequilla y derivados lácteos, sino también las importaciones que hace el sector agropecuario para poder producir, como son: abono, urea y fertilizantes."Hay que destacar que Colombia exporta 139 millones de dólares al año de carne de animales de especie bovina, flores, café, banano, mantequilla, derivados lácteos. Entonces, el sector ganadero y agricultor es el que más se va a ver afectado", dijo a Sputnik el economista Diego Carrero Barón, catedrático en Escuela Superior de Administración Pública e investigador del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia.Colombia realizó ventas a Rusia por unos 139 millones de dólares en 2021, y por 26 millones solo en febrero de 2022. Al mismo tiempo, las importaciones colombianas desde el gigante euroasiático sumaron 477 millones de dólares en 2021, y en lo que va de este año llegan 70.118 millones, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).El especialista señaló que cerca del 30% de los insumos agrícolas, entre ellos abono, urea, fertilizantes, que Colombia importa, provienen de Rusia (22%) y Bielorrusia (8%).El presidente Iván "Duque fue muy duro en relación con las operaciones militares de Rusia en Ucrania, lo que ha traído fuertes críticas de parte del Gobierno ruso a lo que es el precaria implementación del acuerdo de paz en Colombia, esto hace que las relaciones se vuelvan duras y haya mayor tensión entre la diplomacia colombiana y rusa, lo que pone nerviosos a sectores económicos, especialmente el ganadero y agricultor, que han empezado a desarrollar una serie de anuncios encaminados a mantener un diálogo que no enrarezca más las relaciones entre Rusia y Colombia", agregó.Aspectos macroeconómicosPor otro lado, el economista señaló que las sanciones a Rusia inicialmente repercutirán a Europa, generando "sesgos estanflacionarios", esto es: estancamiento de la economía, desaceleración de algunos sectores y elevada inflación.En segundo lugar, a nivel internacional hay expectativa sobre la decisión que pueda adoptar la Reserva Federa (banco central) de EEUU en materia de tasas de interés, ya que un incremento de ellas generaría contracción de la oferta monetaria y reduciría las inversiones, lo que aceleraría el estancamiento de la economía, explicó."Un aumento de las tasas de interés en EEUU genera presiones en la devaluación de la moneda colombiana, la cual se espera hacia el segundo semestre del año que gire en torno de los 4.000 pesos por dólar, y eso no solo encarece las exportaciones, generando presiones inflacionarias, sino que además hace más costosa la deuda externa, incrementa las tasas de interés, lo cual puede desacelerar la economía. Por tanto, esta estanflación genera presiones sobre la política monetaria, cambiaria, devaluando la moneda en Colombia", agregó.Quiénes ganan y pierdenPor otro lado, Carrero Barón afirmó que la inflación afectará a la población de más bajos ingresos, pero también al sector agropecuario, porque un aumento en los costos de producción implica un ascenso del precio de bienes de consumo prioritario para la población.El DANE calculó que, para 2020, 4,74 millones de colombianos vivían en condiciones de pobreza en la ruralidad.Por otro lado, el sector económico más beneficiado con las sanciones a Moscú es el petrolero por el aumento de los precios internacionales.Duque dijo que su país podría suplir en parte la escasez de recursos energéticos que amenaza a Occidente como resultado de las sanciones impuestas contra Rusia.El presidente mencionó en particular que Colombia podría aumentar la producción de petróleo y gas, así como de energías renovables como el hidrógeno limpio y carbón.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales para presionar a Moscú para que ponga fin a las hostilidades.Cientos de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia.Por primera vez las restricciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la congelación de sus reservas internacionales, el embargo sobre la importación de algunos agentes energéticos, así como el cierre del espacio aéreo, puertos y carreteras para transportistas rusos.SWIFT —acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication— es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela.Desde mediados de febrero pasado se activaron más de 6.600 nuevas medidas restrictivas en relación con Rusia, en adición a las más de 2.750 que ya estaban en vigor.

