Rusia niega estar obligada a cooperar con la CPI en la investigación en Ucrania

Rusia niega estar obligada a cooperar con la CPI en la investigación en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no está obligada a colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI) en la investigación que realiza en Ucrania, declaró la portavoz del... 29.04.2022, Sputnik Mundo

"Recordamos que Rusia no participa en el Estatuto de Roma de la CPI y no está obligada a cooperar con ella. Sin embargo, continuaremos monitoreando de cerca cómo funciona este organismo", dice el comunicado. Según la vocera, la composición del equipo de investigación por Polonia, Lituania y Ucrania, bajo los auspicios de la Unión Europea, sugiere que solo se puede esperar "la difamación" de Rusia.Asimismo, Zajárova preguntó a la Fiscalía de la CPI y "a aquellos países que ahora están tan preocupados por la justicia en Ucrania por qué durante ocho años ignoraron el sufrimiento de los habitantes de Donbás, quienes todo este tiempo fueron víctimas de los crímenes del régimen de Kiev"."A partir de abril de 2014, los representantes de las fuerzas del orden ucranianas realizaron constantemente bombardeos contra Donbás (...). Kiev introdujo un bloqueo inhumano del agua, de la economía y del transporte que llevó a la región al borde de una catástrofe humanitaria", denunció.La portavoz de la Cancillería recordó que durante los ocho años del conflicto en Donbás, "según el Comité de Investigación de Rusia, murieron 2.600 civiles no participantes en las hostilidades y más de 5.000 resultaron heridos".La vocera enfatizó que las organizaciones de derechos humanos de las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) enviaron a la CPI más de 3.000 materiales sobre crímenes contra los habitantes de Donbás, cometidos presuntamente por Kiev, "aunque por ahora no ha habido una respuesta clara de la justicia de La Haya a los hechos presentados".La oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional inició una investigación sobre los eventos en Ucrania el pasado 2 de marzo.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron la RPD y la RPL en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.El pasado 24 de febrero Rusia lanzó una "operación militar especial" en Ucrania alegando que la RPD y la RPL, reconocidas días antes por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Del 24 de febrero al 28 de abril, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 2.899 civiles y dejaron heridos a otros 3.235, pero el balance real es mucho más alto, según la ONU. La mayoría de estas víctimas civiles, entre las que hay 210 niños muertos y 309 heridos, son resultado de ataques aéreos y de artillería.Más de 5,4 millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 7,7 millones de desplazados dentro de Ucrania, según la ONU.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Iniciativa de cambiar nombres de calles en KievLa diplomática, además, afirmó que la iniciativa del embajador israelí en Ucrania, Michael Brodsky, para cambiar nombres de varias calles de Kiev en honor de los ucranianos que salvaban a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, es desconcertante.Según la nota, el 27 de abril, Brodsky presentó ante el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, una propuesta para rebautizar varias calles de la capital ucraniana en honor a los héroes ucranianos que salvaban a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial como parte de la campaña de "desrusificación" de Ucrania.El embajador, destaca Zajárova, se olvida de que las ejecuciones de judíos se llevaron a cabo con la participación de nacionalistas ucranianos, a quienes Kiev honra en estos días.De este modo, continuó, los nombres de los verdaderos héroes podrían aparecer junto a los nombres de los que son responsables de "muertes de civiles durante la Segunda Guerra Mundial, incluidos miles de judíos".

