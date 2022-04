https://mundo.sputniknews.com/20220412/las-grandes-empresas-que-estan-detras-de-los-detractores-de-la-reforma-electrica-de-amlo-1124284601.html

Las grandes empresas que están detrás de los detractores de la reforma eléctrica de AMLO

Las grandes empresas que están detrás de los detractores de la reforma eléctrica de AMLO

México vivirá una Semana Santa tensa. Después de mucha dilación, el Poder Legislativo votará por la debatida reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel... 12.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-12T13:01+0000

2022-04-12T13:01+0000

2022-04-12T13:01+0000

américa latina

méxico

política

reforma eléctrica de amlo

sector energético

electricidad

andrés manuel lópez obrador

shell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1117880508_0:194:2362:1523_1920x0_80_0_0_eb5cf5aa974f5e59b3d6a5a57f3adc8a.jpg

En los últimos meses, la discusión de esta iniciativa se ha dado en dos vías: quienes apoyan que el Gobierno federal tenga el 54% del control del suministro eléctrico y quienes consideran que esta reforma afectaría las inversiones de extranjeros, la implementación de energías renovables y hasta posibles violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como ha sugerido el embajador estadounidense Ken Salazar.La profesora asociada en la Escuela Schar de Política y Gobierno en la Universidad de George Mason, Guadalupe Correa-Cabrera, junto con varios especialistas en la materia, advierten a Sputnik que las empresas y Gobiernos cuyos intereses podrían verse afectados han desplegado una ofensiva mediática para presionar a legisladores y a la opinión pública para rechazar la iniciativa, argumentando falta de capacidad técnica o incluso retrocesos en la lucha contra el cambio climático.Cabilderos disfrazados de asesoresEl ensayo Cabilderos contra la Reforma al sector eléctrico en México, Estado y soberanía, publicado en la revista El Cotidiano de la Universidad Autónoma de México (UAM), denuncia la existencia de "consultores independientes en temas de energía", cuyos ingresos y clientes no se transparentan. Según el documento, estos asesores "participan en distintos foros de discusión de gran alcance y tienen presencia constante en los medios de comunicación y las redes sociales para criticar la propuesta de reforma".Entre las organizaciones señaladas están We Tweet Energy MX, Oil and Gas Alliance, Energía a Debate, Grupo Perceptia 21 Energía, Corto Circuito XX, Petro Intelligence e Hidrógeno 21, quienes se valdrían de estos cabilderos para defender los intereses empresariales de sus clientes.Dichos organismos se valen de personajes que operan como "comentócratas" especializados, ya sea como consultores, analistas o incluso articulistas, con el fin de magnificar la versión de los empresarios y Gobiernos que se oponen a la reforma eléctrica.Según el artículo, tanto las plataformas como los cabilderos "se relacionan con una parte del sector empresarial mexicano que funge como la principal oposición al Gobierno de México", entre ellos Valentín Díez, Eugenio Clariond, Claudio X. González, Antonio del Valle, Alejandro Ramírez y Daniel Servitje. Además, destacan organizaciones como como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa, que recibe donaciones de la Open Society Foundationes de George Soros, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la National Endowment for Democracy, entre otros organismos. Algunos de los analistas que promueven las narrativas contra la reforma eléctrica y que son señalados por Correa-Cabrera son: Gonzalo Monroy, Víctor Ramírez, Pedro Zárate, Paul Alejandros, Eleazar Castro, Macario Schettino, la reportera de Reforma, Diana Gante, y Tony Payan, director del Centro Estados Unidos México del Baker Institute de la Universidad de Rice, institución en cuya mesa directiva está Claudio X. González.Una lucha histórica por la electricidadEn entrevista para Sputnik, Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión del periódico La Jornada, refiere que "las grandes empresas energéticas tienen intereses muy precisos y siempre han utilizado por un lado a grupos de cabilderos o a personalidades que hacen funciones de cabildeo".Hernández Navarro recuerda que, a finales de los 90, se impulsaron argumentos similares a los que hoy vemos para aprobar la reforma propuesta por Luis Téllez, exsecretario de Energía en tiempos de Ernesto Zedillo: habrá apagones, se encarecerán los precios y se dejarán de apoyar energías renovables.En este sentido, el escritor considera que la discusión en torno a la reforma eléctrica de López Obrador "no tiene que ver con consideraciones ideológicas" sobre el manejo de una industria, sino que "tiene que ver con sus negocios"."Lo que está en juego es esta disputa por el sector energético. No es una discusión en abstracto entre libre mercado y estatismo porque, de entrada, la industria eléctrica es un monopolio natural", señala el comunicador.En este sentido, la académica Guadalupe Correa-Cabrera sostiene que los argumentos que más se repiten en contra de la reforma eléctrica (como la falta de capacidad técnica o el freno de la lucha contra el cambio climático) son impulsados por empresas que, en otra época, fueron impulsores de energías de carbón como la propia Shell a través de su representante en México, Alberto de la Fuente.Por ello, Luis Hernández aboga por "tener en el mapa la radiografía de intereses que expresan esas voces que se asumen como analistas independientes", ante una deficiente respuesta del Gobierno federal por defender su iniciativa, la cual ha centrado mayoritariamente su atención en las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador.Por su parte, Correa-Cabrera opina que "es imperativo que aquellos que parecen operar como cabilderos contra la reforma al sector eléctrico, y que se ostentan como consultores independientes para la industria, transparenten su cartera de clientes o declaren quiénes son sus financistas y cuáles son las exigencias de estos últimos".

https://mundo.sputniknews.com/20220410/pri-llama-a-sus-legisladores-a-votar-en-contra-de-la-reforma-electrica-de-amlo-1124236841.html

https://mundo.sputniknews.com/20220406/amlo-iberdrola-esta-detras-de-la-campana-contra-la-reforma-electrica-de-mexico-1124067294.html

https://mundo.sputniknews.com/20220408/eeuu-recula-y-busca-hacer-las-paces-despues-de-sus-amenazas-por-la-reforma-de-amlo-1124193328.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

méxico, política, reforma eléctrica de amlo, sector energético, electricidad, andrés manuel lópez obrador, shell