Chilavert, la exestrella del fútbol paraguayo que seduce a la derecha argentina

El exarquero de la selección paraguaya José Luis Chilavert parece lanzarse de lleno a la actividad política: mientras prepara su posible candidatura a la... 31.03.2022, Sputnik Mundo

El exportero de la selección de Paraguay e ídolo del club Vélez Sarsfield de Argentina se ha visto cercano a distintas figuras políticas de la oposición argentina en redes sociales, como por ejemplo con Javier Milei y José Luis Espert.Es conocida la postura del exfutbolista respecto a los proyectos populares en la región, de los cuales el paraguayo es un ferviente opositor y no pierde la ocasión de reafirmar su postura ante los medios de comunicación, en los que incluso supo alabar al Gobierno de Jair Bolsonaro.La exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), construye una campaña política no oficial, en la cual destacó la necesidad de "preservar las libertades" junto a Chilavert, luego de que el paraguayo difundiera una noticia falsa sobre la supuesta elaboración de un 'pacto para el buen uso de las redes sociales' a partir de una entrevista al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.Inspirado en la noticia falsa y tras celebrar la 'libertad' junto a Bullrich, Chilavert sostuvo que "la libertad no se discute y la Argentina jamás será Cuba o Venezuela, el pueblo argentino es inteligente y trabajador (sic)", a raíz de un video de Beliz publicado en la plataforma del medio argentino Clarín."Con José Luis Chilavert coincidimos en la urgente necesidad de preservar las libertades y de ir con coraje y valentía por la Argentina que todos queremos", destacó Bullrich en su foto con Chilavert en redes sociales.Chilavert libertarioOtro de los recientes acercamientos entre Chilavert y la política argentina, fue su encuentro con el diputado nacional por su partido La Libertad Avanza, el polémico economista 'libertario' Javier Milei, quien sostuvo tras su encuentro con el exfutbolista que conversaron sobre "los problemas fundamentales de la región sudamericana y de los países que la integran en particular"."Con mi amigo y colega Javier Milei tuvimos una charla muy amena y fructífera", dijo el ex arquero en sus redes sociales.A lo que Milei comentó, "Un hombre como José Luis le haría muy bien a la sociedad de Paraguay", afirmando que debería dedicarse a la política.Chilavert afirmó en Radio Mitre de Buenos Aires que no descarta ser candidato a la presidencia de Paraguay en las próximas elecciones.

